Vokietijoje peiliu subadyta miesto merė, kancleris pasmerkė šį „siaubingą įvykį“

Centro kairės Socialdemokratų partijos (SPD) atstovė Iris Stalzer per išpuolį patyrė daugybines durtines žaizdas, antradienį agentūrai dpa pranešė saugumo šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas šį įvykį pavadino „siaubingu įvykiu“.
„Baiminamės dėl jos gyvybės“, – sakė F. Merzas platformoje „X“.
57 metų I. Stalzer rugsėjo 28 dieną per vietos valdžios rinkimus Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje laimėjo antrąjį mero rinkimų turą Herdekės mieste netoli Dortmundo.
Išpuolis prieš ją įvykdytas apie vidurdienį netoli jos namų, pranešė visuomeninis transliuotojas WDR.
Išpuolio detalės ar įtariamas motyvas kol kas nežinomi, nes vietos policija neatsiliepė į žurnalistų skambučius ir nepaskelbė jokio pareiškimo.
Berlyne SPD parlamentinės frakcijos vadovas Matthias Mierschas sakė, kad „prieš kelias minutes Herdekėje buvo peiliu subadyta naujai išrinkta merė Iris Stalzer“.
„Mūsų mintys su ja ir tikimės, kad ji išgyvens šį baisų nusikaltimą... Šiuo metu negalime komentuoti aplinkybių, tačiau esame daugiau nei giliai nuliūdinti“, – sakė jis.
Pasak dienraščio „Bild“, I. Stalzer sunkiai sužeistą jos bute rado sūnus.