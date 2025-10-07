Vykstant deryboms dėl Gazos karo užbaigimo, Izraelis mini spalio 7-osios metines

Lygiai prieš dvejus metus, baigiantis žydų Sukoto šventei, „Hamas“ vadovaujami smogikai netikėtai užpuolė Izraelį ir pavertė tai kruviniausia diena šios šalies istorijoje. Palestiniečių smogikai peržengė Gazos Ruožo ir Izraelio sieną ir šturmavo pietines Izraelio bendruomenes bei dykumos muzikos festivalį pasitelkdami šaunamuosius ginklus, raketas ir granatas.
Izraelio pusėje per išpuolį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civiliai, rodo naujienų agentūros AFP skaičiavimai, paremti oficialiais Izraelio duomenimis. Smogikai taip pat pagrobė ir į Gazos Ruožą išvežė 251 įkaitą, iš kurių 47 vis dar yra nelaisvėje, įskaitant 25 asmenis, kurie, pasak Izraelio kariuomenės, yra negyvi.
Antradienį Izraelyje numatyti atminimo renginiai, skirti paminėti atakos metines. Spalio 16 d. planuojamas valstybės organizuojamas minėjimas.
Daugybė izraeliečių jau pirmadienį nuvyko į festivalio „Nova“ vietą.
„Čia įvyko labai sunkus ir milžiniškas incidentas“, – AFP sakė mokytojas Eladas Ganzcas.
„Bet mes norime gyventi, ir, nepaisant visko, tęsti savo gyvenimą, prisimindami tuos, kurie buvo čia ir, deja, nebėra su mumis“, – pridūrė jis.
Izraelio atsakomoji karinė kampanija Gazos Ruože nesilpsta ir tęsiasi, pareikalaudama dešimčių tūkstančių palestiniečių gyvybių ir sukeldama didžiulius sugriovimus. „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija skaičiuoja, kad žuvo mažiausiai 67 160 žmonių, o Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais. Juose žmonės neskirstomi į civilius ir smogikus, tačiau jie rodo, kad daugiau nei pusė žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.
Su žeme buvo sulyginti ištisi rajonai, sunaikinti namai, ligoninės, mokyklos ir vandens tinklai. Šimtai tūkstančių be namų likusių Gazos Ruožo gyventojų dabar glaudžiasi perpildytose stovyklose ir atvirose teritorijose, turėdami tik ribotą prieigą prie maisto, vandens ar sanitarijos.
„Šiame kare praradome viską – savo namus, šeimos narius, draugus, kaimynus“, – sakė 36-erių Hanan Mohammed, kuri buvo perkelta iš savo namų Džabalijoje.
„Labai laukiu, kad būtų paskelbtos paliaubos ir kad baigtųsi šis begalinis kraujo praliejimas ir mirtys (…) nebeliko nieko, tik sugriovimai“, – kalbėjo ji.
Karui tęsiantis jau dvejus metus, 72 proc. Izraelio visuomenės narių teigia esantys nepatenkinti tuo, kaip vyriausybė su juo tvarkosi, rodo apklausa, kurią neseniai atliko Nacionalinio saugumo tyrimų institutas.
Sunkus uždavinys
Izraelis karo metu išplėtė savo karinį akiratį ir smogė į taikinius penkiose regiono sostinėse, taip pat ir Irane, ir nukovė keletą aukštų „Hamas“ veikėjų bei „Hezbollah“ lyderį Hassaną Nasrallah.
Izraelis ir „Hamas“ dabar patiria vis didesnį tarptautinį spaudimą nutraukti karą – JT tyrimo autoriai praėjusį mėnesį apkaltino Izraelį vykdant genocidą Gazos Ruože, o teisių gynimo grupės apkaltino „Hamas“ karo nusikaltimais per spalio 7-osios išpuolį. Abi pusės kaltinimus atmeta.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė 20 punktų planą, kuriame raginama nedelsiant nutraukti ugnį, kai „Hamas“ paleis visus įkaitus, be to, numatomas šios grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš Gazos Ruožo.
Pirmadienį Egipto kurortiniame mieste Šarm el Šeiche prasidėjo netiesioginės derybos. Su Egipto valstybine žvalgyba siejama stotis „Al-Qahera News“ pranešė, kad diskusijose didžiausias dėmesys skiriamas galimybei „parengti sąlygas“ įkaitų ir kalinių mainams pagal D. Trumpo planą.
„Hamas“ derybininkams artimas palestiniečių šaltinis sakė, kad derybos, kurios prasidėjo spalio 7-osios išpuolio metinių išvakarėse, gali tęstis kelias dienas. D. Trumpas paragino derybininkus „judėti greitai“, kad būtų galima užbaigti karą Gazos Ruože, kur pirmadienį tęsėsi Izraelio smūgiai.
Nors abi pusės palankiai įvertino D. Trumpo pasiūlymą, manoma, kad susitarti dėl jo detalių bus sunkus uždavinys. Kare anksčiau du kartus buvo paskelbtos paliaubos, kurios leido išlaisvinti dešimtis įkaitų. Tačiau Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras įspėjo, kad jei šios derybos žlugs, kariuomenė „tęs kovą“ Gazos Ruože.