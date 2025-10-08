Atakuotas Ekvadoro prezidento kortežas, valstybės vadovas nenukentėjo

D. Noboa centrinėje Ekvadoro dalyje atidarė vandens valymo įrengimus, kai jo kortežą užpuolė didelė žmonių, protestuojančių prieš kylančias degalų kainas, grupė.
„Pasirodė apie 500 žmonių, kurie į jį svaidė akmenis, o ant prezidento automobilio taip pat akivaizdžiai yra kulkų paliktų žymių“, – pareiškė aplinkos ministrė Ines Manzano.
Ji sakė, kad buvo sulaikyti penki žmonės, kurie stos prieš teismą dėl kaltinimų terorizmu – už tokį nusižengimą gresia didžiausia 30 metų kalėjimo bausmė.
„Tokie protestai, kurie nėra taikūs, nėra tai, ko mums reikia“, – pridūrė I. Manzano.
Vyriausybės paskelbtame vaizdo įraše, kuris, kaip pranešama, buvo nufilmuotas iš kortežo vidaus, matyti ant kelio stovintys vėliavomis apsigaubę protestuotojai, skubiai renkantys didelius akmenis ir plytas. Pravažiuojant prezidento visureigiui, į apdailą trenkėsi sviediniai, kurie išdaužė langus. Girdėti žmogus, šaukiantis „žemyn galvas“, kai automobilis nuvažiavo dideliu greičiu.
Pareigūnai teigė vis dar tiriantys, ar kai kurias žymes ant šarvuoto D. Noboa „Chevrolet Suburban“ paliko šūviai.
„Karo politika“
Ataka buvo surengta jau kelias dienas vykstant smurtu vis labiau pasižyminčioms demonstracijoms, kurias pakurstė vyriausybės sprendimas pakelti dyzelino kainas. Protestuotojai pradėjo streiką, ėmėsi blokuoti kelius ir pagrobė 16 karių, kurie galiausiai buvo paleisti nenukentėję.
Didžiausia Ekvadoro čiabuvių organizacija sekmadienį pranešė, kad viename iš mitingų ginkluotosios pajėgos nukovė protestuotoją. Manoma, kad per neramumus protestuotojų ir saugumo tarnybų gretose buvo sužeista daugiau nei 100 žmonių.
D. Noboa keliose provincijose paskelbė nepaprastąją padėtį.
Ekvadoro Čiabuvių tautų konfederacija pareiškė, kad prezidento kortežas „įvažiavo į pasipriešinimo zoną“ ir dėl to įvyko „incidentai, kuriuos vyriausybė dabar naudoja savo karo politikai pateisinti“. Organizacija paragino „krizę spręsti teisingai ir pagarbiai“.
D. Noboa biuras po atakos socialiniuose tinkluose pažymėjo, kad „bailūs poelgiai neatgrasys“ prezidento.
Neseniai perrinktas valstybės vadovas bando sumažinti dyzelino subsidijas, kad vyriausybė sutaupytų maždaug 1 mlrd. dolerių (apie 860 mln. eurų), o didžioji dalis šių lėšų būtų skirta saugumo finansavimui.
Ekvadore, kuris kadaise buvo laikomas viena saugiausių Lotynų Amerikos šalių, pastaraisiais metais smarkiai padaugėjo smurto atvejų. Strateginėje vietoje tarp Kolumbijos ir Peru – dviejų didžiausių kokaino gamintojų visame pasaulyje – įsikūręs Ekvadoras tapo svarbiu narkotikų tranzito centru.
Valdžios institucijos apkaltino narkotikų gaujas neramumų kurstymu ir užsiminė, kad nusikalstamos grupuotės naudojasi protestais, jog destabilizuotų šalį.