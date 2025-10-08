D. Trumpas paragino įkalinti demokratus – Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių

„Čikagos meras turėtų sėdėti kalėjime už tai, kad nesugebėjo apsaugoti ICE pareigūnų! Gubernatorius Pritzkeris taip pat!“ – D. Trumpas paskelbė savo socialiniame tinkle.
Respublikonas turėjo omenyje Ilinojaus valstijos valdančiuosius demokratus, kurie priešinasi jo įsakymui Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentams vykdyti agresyvius reidus prieš migrantus Čikagoje.
D. Trumpo vyriausybė pasirinko taikiniu demokratų valdomus miestus visoje šalyje ir rengia juose reidus prieš migrantus, dažnai juos vykdo kaukėti, civiliais drabužiais vilkintys agentai.
Šiais reidais vykdomas esminis D. Trumpo pažadas, atnešęs jam pergalę pernai vykusiuose rinkimuose, kai jis kalbėjo, kad JAV užplūdo užsienio „nusikaltėliai“.
Kovos su nusikalstamumu kampaniją kariuomenė vykdo vienu metu keliuose miestuose, įskaitant Čikagą, Los Andželą ir Vašingtoną.
Oponentai ICE ir kariuomenės dislokavimą apibūdina kaip D. Trumpo siekį įtvirtinti autoritarines galias ir sėti chaosą, išprovokuojant atsaką.
Ypač stiprus pasipriešinimas kilo Čikagoje, demokratų tvirtovėje, kur antradienį vakare prieš vietos lyderių valią atvyko 200 nacionalinės gvardijos karių, atsiųstų iš Teksaso.
Meras Brandonas Johnsonas paskelbė „zonas be ICE“, kuriose miestui priklausanti nuosavybė bus paskelbta neprieinama federalinei valdžiai.
B. Johnsonas apkaltino respublikonus, kad šie nori „pilietinio karo pakartojimo“.
Ilinojaus gubernatorius J. B. Pritzkeris, laikomas potencialiu demokratų kandidatu 2028 m. prezidento rinkimuose, tapo vienu aršiausių D. Trumpo kritikų.
Jis yra išreiškęs norą, kad prokurorai ištirtų ICE veiklos Čikagoje teisėtumą, ir teigė, kad D. Trumpas vadovaujasi siekiu „nubausti savo politinius priešus“.
D. Trumpas sulaukė atsako ir iš kitur. Oregono federalinis teisėjas užblokavo D. Trumpo prašymą dislokuoti karius Portlande, sakydamas, kad jo teiginiai apie nepaprastąją padėtį ten buvo melagingi ir kad JAV yra „konstitucinės teisės, o ne karo įstatymų valstybė“.
D. Trumpas sako, kad galėtų remtis retai naudojamu Sukilimo aktu ir priverstinai dislokuoti karius visoje šalyje, jei teismai ar vietos pareigūnai „mus stabdo“.