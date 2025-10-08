D. Trumpui priėmus sprendimą dėl „Tomahawk“ – nerimas Vašingtone

Nors D. Trumpas teigia, esą jau priėmė sprendimą, naujienų portalo „Axios“ šaltinis, artimas Ukrainos vyriausybei, teigia, kad JAV prezidento administracijos atstovai nerimauja, ar Vašingtonas galės kontroliuoti, kaip Kyjivas naudos šias raketas po to, kai jas įsigis NATO šalys.
Kyjivas tvirtina, kad „Tomahawk“ raketos suteiks Ukrainai galimybę smogti kariniams taikiniams giliai Rusijos teritorijoje ir padės atgrasyti Kremliaus šeimininką Vladimirą Putiną.
Be to, pasak Ukrainos, tokios raketos gali padėti pasodinti V. Putiną prie derybų stalo.
„Aš praktiškai priėmiau sprendimą“, – pabrėžė D. Trumpas, kai buvo paklaustas, ar jau nusprendė dėl šių raketų tiekimo.
Tuo pat metu jis pridūrė, kad prieš tiekimą norėtų žinoti, ką ukrainiečiai planuoja daryti su raketomis.
„Kur jie jas siunčia? Manau, kad turėsiu užduoti šį klausimą. Aš užduočiau keletą klausimų. Nenoriu eskalacijos“, – pabrėžė JAV prezidentas.
Tuo tarpu vienas Ukrainos pareigūnas ir šaltinis, artimas Ukrainos vyriausybei, teigia nežinantys, kokį tiksliai sprendimą priėmė D. Trumpas.
Žinoma, kad V. Putinas pareiškė, jog „Tomahawk“ raketų tiekimas Ukrainai būtų „visiškai naujas eskalacijos etapas“.
Pasak jo, Ukraina negalėtų naudoti šių raketų be tiesioginio JAV dalyvavimo, o tai reikštų tiesioginį šios šalies ir Rusijos susidūrimą, kuris sunaikintų bet kokią teigiamą pažangą šalių santykiuose.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Rusija
