Izraelio premjeras: mūsų priešai mūsų nepalaužė

„Mūsų kraujo ištroškę priešai smogė mums stipriai, bet mūsų nepalaužė“, – pareiškime, kurį antradienį citavo Izraelio žiniasklaida, pareiškė premjeras.
„Kiekvienas, kuris prieš mus pakelia ranką, sulaukia precedento neturinčių triuškinamų smūgių“, – tvirtino jis.
B. Netanyahu sakė, kad Izraelis išgyvena „istorinio apsisprendimo dienas“, ir pažadėjo „toliau imtis visų įmanomų veiksmų, jog būtų grąžinti visi įkaitai – tiek gyvi, tiek nužudyti“.
„Mes toliau veiksime, kad pasiektume visus karo tikslus“, – pridūrė B. Netanyahu, paminėdamas „visų mūsų įkaitų grąžinimą, „Hamas“ valdymo panaikinimą ir užtikrinimą, jog Gazos Ruožas daugiau niekada nekeltų grėsmės Izraeliui“.
Per „Hamas“ ir kitų islamistų smogikų išpuolį 2023 m. spalio 7 d. žuvo apie 1,2 tūkst. žmonių, o daugiau nei 250 buvo pagrobti ir išvežti į Gazos Ruožą. Ši ataka sukėlė šiuo metu vis dar vykstantį Gazos karą. Manoma, kad „Hamas“ vis dar laiko apie 20 gyvų įkaitų ir daugiau nei 20-ies kitų belaisvių kūnus.
