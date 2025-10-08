Izraelis perėmė kelis į Gazą plaukusios pagalbos flotilės laivus

„Trys laivai – „Gaza Sunbirds“, „Alaa Al-Najjar“ ir „Anas Al-Sharif“ – buvo užpulti ir neteisėtai perimti Izraelio kariuomenės“ ankstyvą rytą už 220 kilometrų nuo Gazos krantų, socialiniame tinkle X pranešė Pasaulinė sumudo flotilė.
Organizatorių teigimu, buvo „užpultas“ kitas laivas „Conscience“, kuriame buvo daugiau nei 90 žurnalistų, gydytojų ir aktyvistų.
Izraelio užsienio reikalų ministerija patvirtino perėmusi Gazą pasiekti mėginusius laivus.
„Dar vienas bergždžias mėginimas pažeisti teisėtą jūrų blokadą ir patekti į kovos zoną baigėsi niekuo. Laivai ir keleiviai perkelti į Izraelio uostą“, – sakoma socialiniuose tinkluose paskelbtame jos pranešime.
„Visi keleiviai yra saugūs ir geros sveikatos. Jie nedelsiant bus deportuoti“, – sakoma jame.
Laisvės flotilės koalicija teigė, kad laivai gabeno „gyvybiškai svarbią pagalbą, kurios vertė viršija 110 tūkst. JAV dolerių – vaistus, kvėpavimo įrangą ir maisto atsargas badaujančioms Gazos ligoninėms“.
Pastaraisiais mėnesiais Izraelis užblokavo kelias tarptautinės pagalbos flotiles ir neleido joms pasiekti karo nuniokotos palestiniečių teritorijos, kurioje, JT teigimu, prasidėjo badas. Izraelio karinio jūrų laivyno pajėgos praėjusią savaitę sustabdė maždaug 45 laivų Pasaulinę sumudo flotilę, ja plaukė politikai ir aktyvistai, įskaitant Švedijos klimato aktyvistę Gretą Thunberg. Šie veiksmai sukėlė masinius protestus Europoje.
