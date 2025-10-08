Madride sugriuvus pastatui žuvo keturi žmonės

Du kūnai griuvėsiuose buvo aptikti vėlai antradienį, praėjus beveik 10-čiai valandų po nelaimės, teigė miesto meras José Martínezas Almeida. Dar dviejų žmonių palaikai buvo rasti trečiadienį apie 3 val. ryto (vietos, 4 val. ryto Lietuvos) laiku, skelbė RTVE.
Iš pradžių buvo pranešta apie keturis dingusius žmones, tarp jų – trys vyrai ir viena moteris. Pareigūnai sakė, kad minima moteris buvo šio projekto vyriausioji architektė. Anot duomenų, per griūtį buvo sužeisti trys darbininkai, du iš jų buvo sužaloti nesunkiai, o vienam lūžo koja.
Šešių aukštų pastatas iš dalies sugriuvo antradienį netrukus po 13 val. netoli Operos aikštės. Šis statinys kurį laiką buvo renovuojamas.
„Sugriuvo kelios pastato, kuris buvo renovuojamas, lubų konstrukcijos“, – pažymėjo Madrido avarinių tarnybų atstovė Beatriz Martín ir kartu pridūrė, kad dar „per anksti“ spėlioti apie priežastį.
Liudininkai pasakojo apie stiprų trenksmą ir tirštų dulkių debesį.
„Staiga nieko nesimatė“, – RTVE sakė vyras vardu José, dirbantis netoliese esančiame bare.
„Garsas buvo kaip bombos, mes visi labai išsigandome“, – tikino netoli nelaimės vietos įsikūrusios kepyklos darbuotoja Boyana.
Nelaimės vietoje dirbo 16 Madrido ugniagesių komandų, kad stabilizuotų griuvėsius ir ieškotų galimai palaidotų žmonių. Buvo pasitelkti bepiločiai orlaiviai ir šunys, o teritorija buvo plačiai atitverta.
Pasak RTVE, šiame pastate anksčiau veikė biurai, tačiau buvo pritarta jo pertvarkymui į turistų apgyvendinimo vietą. Miestas atitinkamą licenciją išdavė vasario mėnesį, pranešė transliuotojas.