Jis pareiškė, kad „galingas impulsas“, siekiant taikos Ukrainoje, kuris susiformavo po D. Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje, yra „daugiausia išsekęs“.
Dėl derybų proceso žlugimo jis apkaltino Europos valstybes, remiančias Ukrainą.
Šie pareiškimai yra smūgis D. Trumpui, kuris daugiausia diplomatinėmis priemonėmis bandė užbaigti Rusijos tęsiamą invaziją.
Jis tiesiogiai bendravo su V. Putinu, nepaisydamas Kyjivo ir NATO sąjungininkų susirūpinimo, kad Maskva gali būti laikoma apdovanota už savo agresiją po daugelį metų trukusios Vakarų izoliacijos.
Dauguma Europos valstybių nori laikytis griežtos linijos Rusijos atžvilgiu.
D. Trumpas dabar turi nuspręsti, kaip daryti didesnį spaudimą Maskvai, kad ši siektų taikos.
Tai galėtų reikšti griežtesnes sankcijas ir tarifus, nukreiptus į jos nuo naftos priklausomą ekonomiką, arba didesnės ir geresnės ginkluotės tiekimą Ukrainai – pavyzdžiui, „Tomahawk“ sparnuotąsias raketas, kurios gali smogti giliai Rusijos teritorijoje.
„Deja, reikia pripažinti, kad galingas impulsas iš Ankoridžo, siekiant susitarimų, dėl „karo iki paskutinio ukrainiečio“ šalininkų ir (Rusijos – red. past.) priešininkų pastangų – pirmiausia tarp europiečių – yra daugiausia išsekęs“, – rėžė S. Riabkovas, kurį cituoja oficiali naujienų agentūra „Tass“.
„Tai yra destruktyvių veiksmų, daugiausia europiečių, rezultatas, apie kuriuos mes kalbame atvirai ir tiesiai“, – pridūrė jis.
S. Riabkovas taip pat pažymėjo, kad Jungtinės Valstijos turi „suprasti pasekmių gilumą ir rimtumą“, jei nuspręstų perduoti Ukrainai tolimojo nuotolio „Tomahawk“ sparnuotąsias raketas.
„Hipotetinis tokių sistemų panaudojimas įmanomas tik tiesiogiai dalyvaujant Amerikos personalui. Tikiuosi, kad tie, kurie stumia Vašingtoną šio sprendimo link, visiškai supranta pasekmių gilumą ir rimtumą“, – pareiškė jis.
S. Riabkovas paragino Baltuosius rūmus ir Pentagoną „elgtis blaiviai, apdairiai ir atsakingai“.
RusijaJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių