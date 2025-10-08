Tragedija Indijoje: nuošliauža palaidojo autobusą, žuvo mažiausiai 18 žmonių

Nelaimė įvyko kelyje Bilaspuro rajone, šiaurinėje Himačal Pradešo valstijoje. Iki vėlyvo vakaro buvo išgelbėti trys keleiviai, tačiau manoma, kad dar keli vis dar įstrigę po žemėmis ir akmenimis, pranešė NDTV ir kiti Indijos leidiniai.
Manoma, kad privačiu autobusu važiavo nuo 30 iki 35 keleivių, nors tikslus skaičius kol kas nežinomas. Televizijos reportažuose buvo matyti gelbėjimo komandos, mėginančios pasiekti po nuolaužomis įstrigusius žmones. Nuošliaužą veikiausiai sukėlė smarkios užsitęsusios liūtys, dėl jų sugriuvo visas kalno šlaitas.
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi pareiškė užuojautą aukų šeimoms ir paskelbė apie finansinę pagalbą sužeistiesiems bei žuvusiųjų šeimoms, pranešė jo biuras.