Vokietijos ministras: baisėtis Izraelio politika Gazos Ruože yra teisėta

„Kritika, nesupratimas, gal net pasibaisėjimas šia vyriausybės politika yra teisėta“, – sakė jis trečiadienį Bundestage. Tačiau kritika vyriausybei esą „negali automatiškai būti kritika Izraelio valstybei ir juo labiau žydams“, kalbėjo ministras. Jis kritikavo „gėdingą ir nepriimtiną antisemitizmo bangą“ nuo „Hamas“ išpuolio Izraelyje prieš dvejus metus.
Konfliktas tarp Izraelio ir radikalios palestiniečių organizacijos „Hamas“ įžengė į „lemiamą momentą“, tęsė J. Wadephulas, turėdamas omenyje JAV pateiktą taikos planą.
„Yra viltis, vėl yra viltis, kad bus paleisti įkaitai, kad mirtys Gazos Ruože baigsis, kad bus smarkiai padidinta humanitarinė pagalba. Taip pat viltis dėl ateities“, – pabrėžė Vokietijos diplomatijos vadovas.
Jis Bundestago posėdyje, skirtame antrosioms išpuolio prieš Izraelį metinėms, paragino „Hamas“ grupuotę „pagaliau pritarti“ JAV planui.
Tarpininkaujant Egiptui, Katarui ir JAV, Izraelis ir „Hamas“ nuo pirmadienio netiesiogiai derasi dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo pateikto Gazos taikos plano.