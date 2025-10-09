Lrytas Premium prenumerata tik
Estijos teismas šiuo metu svarsto, ar Lietuvai išduoti su padegamosiomis siuntomis galimai susijusius asmenis

2025 m. spalio 9 d. 16:12
Estijos teismas trečiadienį pradėjo svarstyti, ar išduoti Lietuvai šalies gyventojus, kurie, kaip įtariama, prisidėjo prie Rusijos karinės žvalgybos (GRU) operacijos, kurios metu krovininiai lėktuvai buvo užminuoti sprogmenimis, ketvirtadienį pranešė Estijos viešasis transliuotojas ERR.
Trečiadienio rytą Harju apygardos teismas svarstė, ar išduoti Lietuvai Eldarą Salmanovą, šiaurės rytų Estijos verslininką, turintį Rusijos pasą, ir jo partnerę estę Geleną Gussevą. Lietuvos prokuratūra, pasak ERR, šią porą įtaria prisidėjus prie teroristinio išpuolio.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, ši pora įtariama dalyvavusi Rusijos karinės žvalgybos (GRU) operacijoje, kurios metu krovininiai lėktuvai buvo užminuoti sprogmenimis.
Praėjusį mėnesį Baltijos šalių, Lenkijos ir JAV žurnalistų atliktas tarptautinis tyrimas atskleidė, kad tik atsitiktinai buvo išvengta didžiulės katastrofos Europos miestuose šių metų liepos mėnesį.
Lietuvos generalinė prokuratūra rugsėjo 17 d. pranešė apie teisėsaugos sulaikytą asmenų grupę, kuri įvairiose Europos valstybėse planavo įvykdyti keturis teroro aktus, susijusius su padegamaisiais užtaisais „DHL“ ir „DPD“ bendrovių siuntose.
Prokuratūra teigė, kad įtarimai pareikšti iš viso 15-ai Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos piliečių. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė rugsėjo 18 d. patikslino, kad dieną anksčiau du asmenys buvo sulaikyti Estijoje ir yra sprendžiamas klausimas dėl jų perdavimo Lietuvai pagal Europos arešto orderį.
