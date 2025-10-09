Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Izraelis: susitarimas dėl įkaitų paleidimo įsigalios tik gavus ministrų kabineto pritarimą

2025 m. spalio 9 d. 12:55
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras ketvirtadienį pranešė, kad susitarimas dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo įsigalios tik gavus ministrų kabineto pritarimą.
Daugiau nuotraukų (1)
„Kitaip nei pranešė arabų žiniasklaida, 72 valandų skaičiavimas prasidės tik po to, kai susitarimas bus patvirtintas kabineto posėdyje, kuris turėtų įvykti vakare“, – sakoma B. Netanyahu biuro pranešime.
Prieš tai vyriausybė pranešė, kad Izraelio ministrų kabinetas susirinks ketvirtadienį 18 val. vietos laiku aptarti įkaitų išlaisvinimo plano.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl pirmojo paliaubų Gazos Ruože etapo, per kurį bus apsikeista Gazos Ruože laikomais įkaitais ir Izraelyje kalinamais palestiniečiais, mainai turėtų įvykti per 72 valandas nuo susitarimo įsigaliojimo.
IzraelisGazos RuožasBenjaminas Netanyahu
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.