Izraelis: susitarimas dėl įkaitų paleidimo įsigalios tik gavus ministrų kabineto pritarimą

„Kitaip nei pranešė arabų žiniasklaida, 72 valandų skaičiavimas prasidės tik po to, kai susitarimas bus patvirtintas kabineto posėdyje, kuris turėtų įvykti vakare“, – sakoma B. Netanyahu biuro pranešime.
Prieš tai vyriausybė pranešė, kad Izraelio ministrų kabinetas susirinks ketvirtadienį 18 val. vietos laiku aptarti įkaitų išlaisvinimo plano.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl pirmojo paliaubų Gazos Ruože etapo, per kurį bus apsikeista Gazos Ruože laikomais įkaitais ir Izraelyje kalinamais palestiniečiais, mainai turėtų įvykti per 72 valandas nuo susitarimo įsigaliojimo.
IzraelisGazos RuožasBenjaminas Netanyahu
