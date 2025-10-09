Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Naujas Prancūzijos premjeras turėtų būti paskirtas per 48 valandas

2025 m. spalio 9 d. 09:18
Kadenciją baigiantis Prancūzijos ministras pirmininkas Sébastienas Lecornu po konsultacijų su politinėmis partijomis mato išeitį iš vyriausybės krizės.
„Informavau prezidentą, kad parlamento paleidimo perspektyva tampa vis mažiau tikėtina ir kad, mano manymu, padėtis leidžia jam paskirti ministrą pirmininką per artimiausias 48 valandas“, – interviu transliuotojui „France 2“ po susitikimo su šalies vadovu Emmanueliu Macronu pareiškė S. Lecornu.
Jis pridūrė, kad E. Macronas turi nuspręsti, kuriai politinei stovyklai atstovaus būsimasis ministras pirmininkas ir kaip bus sudaryta naujoji vyriausybė.
S. Lecornu pažymėjo, kad kelios politinės grupės, įskaitant kairiojo sparno opoziciją, yra pasiryžusios susitarti dėl biudžeto ir stabilumo, nors ir su tam tikromis sąlygomis.
„Todėl galiu jums pasakyti, kad manau, jog vis dar egzistuoja galimas kelias į priekį“, – tikino S. Lecornu, tačiau atmetė galimybę grįžti į premjero postą, jei sulauktų E. Macrono prašymo.
„Mano misija baigiasi šį vakarą“, – nurodė jis.
