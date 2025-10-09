Retas įvykis: V. Putinas atsiprašė I. Alijevo, tačiau kaltę suvertė Ukrainai

Incidentas, įvykęs praėjusių metų gruodį, nusinešė 38 žmonių gyvybes. Pranešama, kad tą pačią dieną netoli Grozno į Rusijos oro erdvę įskrido Ukrainos dronai ir atakavo kelis taikinius.
Tai buvo atviriausias iki šiol Kremliaus lyderio prisipažinimas, kad Maskva yra atsakinga už šią tragišką nelaimę. Jis dar kartą atsiprašė I. Alijevo ir pažadėjo kompensacijas nukentėjusiems.
Azerbaidžano oro linijų skrydis, keliavęs iš Baku į Grozną, gruodžio 25-ąją nukrito netoli Kazachstane esančio Aktau.
Ketvirtadienį paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip V. Putinas ir I. Alijevas spaudžia vienas kitam rankas bei šypsosi prieš dvišalį susitikimą Tadžikistane, kurio metu Rusijos vadovas kalbėjo apie lėktuvo katastrofą.
Praėjusiais metais V. Putinas viešai atsiprašė I. Alijevo už tai, ką Kremlius pavadino „tragišku incidentu“ Rusijos teritorijoje. Tąkart Rusijos vadovas teigė, esą lėktuvas sudužo po to, kai prieš Ukrainos dronus buvo panaudota Rusijos oro gynyba.
Ketvirtadienį jis žengė dar toliau.
„Žinoma, viskas, kas būtina tokiais tragiškais atvejais, bus padaryta Rusijos pusės – ir kompensacijos, ir teisinis įvertinimas bus pateiktas, – sakė V. Putinas, kurį cituoja agentūra „Reuters“. – Tai mūsų pareiga. Dar kartą kartoju – objektyviai įvertinti viską, kas įvyko, ir nustatyti tikrąsias priežastis.“
V. Putinas paaiškino, kad dvi Rusijos oro gynybos raketos sprogo keli metrai nuo lėktuvo. Jis užsiminė, kad tą dieną Ukrainos dronai įskrido į Rusijos oro erdvę.
„Dvi paleistos raketos tiesiogiai nepataikė į lėktuvą – jei taip būtų įvykę, jis būtų iškart nukritęs. Tačiau jos sprogo, tikriausiai dėl susinaikinimo mechanizmo, maždaug už dešimties metrų.
Todėl žala buvo padaryta daugiausia ne sprogmenų, o, greičiausiai, nuo pačių raketų nuolaužų. Štai kodėl pilotas palaikė tai susidūrimu su paukščių būriu, apie ką pranešė Rusijos oro eismo kontrolieriams – visa tai užfiksuota vadinamuosiuose „juoduosiuose dėžėse“, – pareiškė V. Putinas.
Katastrofa įvyko „Embraer“ tipo lėktuvui skrendant iš Baku į Grozną. Smarkiai apgadintas lėktuvas nuskrido apie 450 km per Kaspijos jūrą ir pasiekė Kazachstaną, kur galiausiai nukrito.
Ketvirtadienį V. Putinas perspėjo, kad „tikriausiai prireiks dar šiek tiek laiko“, kol bus iki galo ištirtos nelaimės priežastys.
Išankstinė ataskaita, paskelbta Kazachstano vyriausybės svetainėje vasarį, nurodė, jog lėktuvas patyrė išorinę žalą ir jo fiuzeliažas buvo perskrostas skylėmis.
I. Alijevas buvo įtūžęs dėl šios katastrofos ir viešai kritikavo pirmines Maskvos reakcijas, kurios, anot jo, bandė nuslėpti tikrąsias incidento priežastis.
Ketvirtadienį jis padėkojo V. Putinui už asmeninį dėmesį tyrimo eigai.
„Norėčiau dar kartą išreikšti padėką už tai, kad jūs laikote būtina šį klausimą pabrėžti mūsų susitikimo metu“, – V. Putinui sakė I. Alijevas.
RusijaVladimiras PutinasAzerbaidžanas
