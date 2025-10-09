Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tadžikistanas pasitiko V. Putiną su raudonu kilimu ir gėlėmis

2025 m. spalio 9 d. 15:40
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atvyko į Tadžikistaną susitikti su kelių Vidurinės Azijos šalių vadovais. Sostinėje Dušanbėje jis kalbėsis su penkių buvusių sovietinių respublikų Kazachstano, Kirgizijos, Uzbekistano, Turkmėnijos ir Tadžikistano lyderiais.
Visos penkios valstybės palaiko glaudžius kultūrinius ir ekonominius santykius su Rusija. Tai antras toks viršūnių susitikimas nuo Sovietų Sąjungos žlugimo.
Į Dušanbę atvykusiam V. Putinui oro uoste buvo ištiestas raudonas kilimas, o jį supo gėlės. Iš tikrųjų Tadžikistanas, kaip Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) sutarties šalis, turėjo nedelsiant suimti V. Putiną.
TBT dėl Ukrainos vaikų grobimo yra išdavęs V. Putino ir jo vaikų teisių komisarės Marijos Lvovos Belovos arešto orderius. Tadžikistano vyriausybė nenurodė, kodėl ignoruoja arešto orderį.
Be Rusijos ir Kinija bei Europa siekia įtakos Vidurinėje Azijoje. Kinija ypač su infrastruktūros projektu „Naujasis Šilko kelias“ sustiprino savo buvimą regione. ES po viršūnių susitikimo balandį paskelbė apie milijardinį investicijų paketą regionui.
