Tadžikistanas pasitiko V. Putiną su raudonu kilimu ir gėlėmis

Visos penkios valstybės palaiko glaudžius kultūrinius ir ekonominius santykius su Rusija. Tai antras toks viršūnių susitikimas nuo Sovietų Sąjungos žlugimo.
Į Dušanbę atvykusiam V. Putinui oro uoste buvo ištiestas raudonas kilimas, o jį supo gėlės. Iš tikrųjų Tadžikistanas, kaip Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) sutarties šalis, turėjo nedelsiant suimti V. Putiną.
TBT dėl Ukrainos vaikų grobimo yra išdavęs V. Putino ir jo vaikų teisių komisarės Marijos Lvovos Belovos arešto orderius. Tadžikistano vyriausybė nenurodė, kodėl ignoruoja arešto orderį.
Be Rusijos ir Kinija bei Europa siekia įtakos Vidurinėje Azijoje. Kinija ypač su infrastruktūros projektu „Naujasis Šilko kelias“ sustiprino savo buvimą regione. ES po viršūnių susitikimo balandį paskelbė apie milijardinį investicijų paketą regionui.