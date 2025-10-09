Tarp Izraelio ir „Hamas“ pasiektas susitarimas: bus paleisti visi įkaitai, Izraelis atitrauks karius iš Gazos Ruožo

Pagal ketvirtadienį pasirašomą susitarimą Izraelis įsipareigoja paleisti šimtus palestiniečių kalinių ir leisti ženkliai padidinti humanitarinės pagalbos srautą į Gazą. Šis susitarimas pasiektas po daugiau nei dvejus metus trunkančio karo, kurį pradėjo 2023 m. spalį įvykdytas beprecedentis „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį.
Kaip pranešė JAV prezidentas Donaldas Trumpas po derybų Egipte, pasiektas susitarimas dėl jo 20 punktų taikos plano. Pagal jį „Hamas“ turi išlaisvinti visus įkaitus, o Izraelis – atitraukti savo karius iki iš anksto sutartos linijos.
„Hamas“ šaltinis AFP sakė, kad pirmojo etapo metu grupuotė mainys 20 gyvų įkaitų į beveik 2 000 palestiniečių kalinių. Šis apsikeitimas turėtų įvykti per 72 valandas nuo susitarimo įsigaliojimo.
D. Trumpas pareiškė, jog tiki, kad „visi įkaitai sugrįš jau pirmadienį“. Jis taip pat pridūrė, kad JAV padės atstatyti nuo karo nuniokotą Gazą ir užtikrins jos saugumą bei taiką.
„Kai išgirdau šią naujieną, negalėjau sulaikyti ašarų. Džiaugsmo ašaros. Dveji metai bombardavimų, siaubo, griuvėsių, praradimų, pažeminimo ir nuolatinės mirties baimės“, – AFP sakė iš Gazos pasitraukęs Sameris Džudehas.
„Dabar pagaliau atrodo, kad galime bent trumpam atsikvėpti“, – pridūrė jis.
Kataras nurodė, kad tai – „pirmasis Gazos paliaubų susitarimo etapas, kuris galiausiai nutrauks karą, leis išlaisvinti Izraelio įkaitus ir palestiniečių kalinius bei užtikrins humanitarinės pagalbos patekimą į teritoriją“.
Pasak „Hamas“ šaltinio, įkaitai bus paleisti mainais į 250 palestiniečių, nuteistų iki gyvos galvos, ir dar 1 700, sulaikytų nuo karo pradžios.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pažadėjo, kad „su Dievo pagalba įkaitai sugrįš namo“. Pasak Izraelio pareigūnų, ketvirtadienį susirinks vyriausybė, kad patvirtintų susitarimą.
Anksčiau D. Trumpas užsiminė, kad gali šią savaitę vykti į Artimuosius Rytus, nes „susitarimas jau visai netoli“.
Greiti įvykiai sekė po to, kai AFP žurnalistai pamatė JAV valstybės sekretorių Marko Rubio nutraukiant renginį Baltuosiuose rūmuose trečiadienį ir perduodant D. Trumpui skubų raštelį apie derybų Egipte eigą.
„Gali būti, kad vyksiu ten savaitės pabaigoje, galbūt sekmadienį“, – sakė D. Trumpas, pridurdamas, jog „greičiausiai“ apsilankys Egipte, bet neatmetė ir kelionės į karo nusiaubtą Gazą.
Trumpo planas numato paliaubas, visų įkaitų išlaisvinimą, „Hamas“ nuginklavimą ir laipsnišką Izraelio karių pasitraukimą iš teritorijos.
„Optimizmas ima viršų“
„Hamas“ pateikė Izraeliui kalinių, kuriuos nori matyti išlaisvintus pirmojo etapo metu, sąrašą. Mainais grupuotė ketina paleisti likusius 47 įkaitus – tiek gyvus, tiek žuvusius – pagrobtus per 2023 m. spalio 7 d. išpuolį prieš Izraelį, kuris ir įžiebė karą.
„Hamas“ teigimu, prie derybų prisijungs ir „Islamo džihado“ bei Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto delegacijos – šios grupės taip pat laiko kai kuriuos įkaitus Gazos Ruože.
Derybos vyko artėjant antrajam „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį metinių minėjimui. Tuomet žuvo 1 219 žmonių, dauguma jų – civiliai, rodo AFP duomenys, paremti oficialia Izraelio statistika.
Kariniai daliniai taip pat į Gazą išsivedė 251 įkaitą, iš kurių 47 tebėra laikomi – tarp jų 25, kuriuos Izraelio kariuomenė laiko žuvusiais.
Izraelio karinė kampanija Gazoje nusinešė mažiausiai 67 183 gyvybes, rodo „Hamas“ valdžios sveikatos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais.
Statistika neskiria civilių nuo kovotojų, tačiau daugiau nei pusė žuvusiųjų – moterys ir vaikai.
Gazos civilinės gynybos agentūra, pavaldi „Hamas“, pranešė, kad bombardavimai nesiliovė net valandomis iki susitarimo paskelbimo. AFP žurnalistas Izraelyje, netoli Gazos sienos, pranešė girdėjęs daugybę sprogimų ryte.
Protestai ir kaliniai
Tarptautinis spaudimas nutraukti karą auga – didžioji dalis Gazos sugriauta, JT paskelbė bado krizę, o įkaitų artimieji vis dar laukia jų sugrįžimo.
Vienas pagrindinių derybų klausimų buvo palestiniečių kalinių sąrašas, kurį „Hamas“ reikalavo įtraukti.
Egipto valstybei artimi šaltiniai teigė, kad tarp „Hamas“ reikalaujamų asmenų yra ir aukšto rango kalinys Marwanas Barghouti – iš konkurentų „Fatah“ judėjimo.
„Hamas“ vyriausiasis derybininkas Khalilas al-Haya pareiškė, kad grupuotė nori „prezidento D. Trumpo ir šalių rėmėjų garantijų, jog karas bus nutrauktas kartą ir visiems laikams“.
Izraelis„Hamas“Izraelis Hamas karas
Rodyti daugiau žymių