V. Zelenskio atviras pasiūlymas D. Trumpui: nominuotų Nobelio premijai

„Per mūsų paskutinį susitikimą aš neišgirdau „ne“. Išgirdau, kad darbas bus tęsiamas techniniu lygiu ir kad ši galimybė bus svarstoma“, – žurnalistams Kyjive pareiškė V. Zelenskis.
„Karo užbaigimo planas nebus lengvas, bet tai tikrai kelias į priekį. Ir jei D. Trumpas suteiks pasauliui – visų pirma, Ukrainos žmonėms – galimybę tokioms paliauboms, tuomet taip, mes jį nominuosime Nobelio taikos premijai, – pridūrė V. Zelenskis. – Mes jį nominuosime Ukrainos vardu.“
D. Trumpas jau anksčiau siekė gauti šį prestižinį apdovanojimą, teigdamas, kad jis užbaigė septynis karus, ir netgi paskambino Norvegijos finansų ministrui Jensui Stoltenbergui, kad pasiteirautų apie savo kandidatūrą.
V. Zelenskis taip pat žurnalistams teigė, kad „Tomahawk“ raketos, galinčios skristi iki 1,5 tūkst. kilometrų ir leistų Ukrainai smogti taikiniams giliai Rusijoje, net iki Sibiro, galėtų sustiprinti Ukrainą ir šiek tiek prablaivinti rusus, priversdami juos sėsti prie derybų stalo.
Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad Kyjivas prašė šių ilgojo nuotolio tikslaus taiklumo raketų dar buvusio JAV prezidento Joe Bideno kadencijos metu, tačiau prašymas buvo atmestas.
D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad jis „tarsi“ jau priėmė sprendimą dėl raketų siuntimo į Ukrainą, tačiau nori išsiaiškinti, kaip jos būtų naudojamos.
„Aš tarsi jau priėmiau sprendimą. Manau, kad noriu sužinoti, ką jie su jomis darys, kur jas siunčia, manau, turiu to paklausti“, – pirmadienį apie „Tomahawk“ raketas pareiškė D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad nenori eskalacijos.
Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova trečiadienio spaudos konferencijoje perspėjo, kad „Tomahawk“ raketų siuntimas Kyjivui „sukeltų naują rimtą eskalacijos etapą Ukrainos krizėje ir taip pat padarytų nepataisomą žalą Rusijos ir Amerikos santykiams“.
