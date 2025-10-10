D. Trumpo pralaimėjimas: Nobelio taikos premiją pelnė Maria Corina Machado

„Ji gauna Nobelio taikos premiją už savo nepailstamą darbą, palaikant Venesuelos žmonių demokratines teises, ir už savo pastangas pasiekti teisingą ir taikų perėjimą nuo diktatūros prie demokratijos“, – teigiama komiteto pranešime.
„2025 metų (Nobelio taikos premija – red. past.) skiriama drąsiai ir atsidavusiai taikos šalininkei, moteriai, kuri laikosi demokratijos žiburio vidury didėjančios tamsos“, – Venesuelos opozicijos lyderę pristatė Nobelio komitetas.
Nobelio komitetas pridūrė, kad M. C. Machado, esanti demokratinių jėgų lyderė Venesueloje, yra vienas iš išskirtiniausių civilinės drąsos pavyzdžių Lotynų Amerikoje.
„Pastaruoju metu ponia Machado buvo svarbus vienijantis veiksnys politinėje opozicijoje, kuri anksčiau buvo stipriai susiskaldžiusi, bet rado bendrą kalbą laisvų rinkimų ir atstovaujamosios valdžios reikalavime“, – priduriama pranešime.
Su vis didėjančiu autoritarizmu susiduriančioje Venesueloje M. C. Machado (g. 1967 m.) yra kovos už demokratiją lyderė, rašoma komisijos pranešime spaudai, kuriame taip pat atkreipiamas dėmesys į demokratijos silpnėjimą visame pasaulyje.
„Tačiau demokratija atsitraukia ir tarptautiniu mastu. Demokratija, suprantama kaip teisė laisvai reikšti savo nuomonę, balsuoti ir būti atstovaujamam išrenkamos vyriausybės, yra taikos pagrindas tiek šalių viduje, tiek tarp jų“, – pabrėžia komisija.
Nobelio taikos premijos laimėtoja buvo paskelbta penktadienį Osle vykusios spaudos konferencijos metu.
Į šį prestižinį apdovanojimą taikėsi ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
D. Trumpas ne kartą aiškiai pareiškė, esą jis yra vertas šio apdovanojimo, paskutinį kartą teigdamas, kad šiais metais per septynis mėnesius pabaigė septynis konfliktus.
Po susitarimo dėl paliaubų Gazos ruože Argentinos prezidentas Javieras Milei ir Maltos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad nominuotų D. Trumpą apdovanojimui.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu taip pat teigė manantis, esą D. Trumpas nusipelno šio apdovanojimo.
Nobelio premija apdovanojama diplomu, aukso medaliu ir maždaug 1 mln. eurų pinigine premija.
Laureatai savo apdovanojimus iš Karaliaus Karlo XVI Gustavo rankų atsiims Stokholme gruodžio 10 d., minint mokslininko ir premijos įkūrėjo Alfredo Nobelio mirties 1896-aisiais metines.
