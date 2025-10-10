Iš Baltųjų rūmų – kritika dėl Nobelio taikos premijos

Nobelio komitetas įrodė, kad politiką kelią aukščiau taikos, penktadienį tinkle „X“ rašė Baltųjų rūmų atstovas Stevenas Cheungas.
„Prezidentas D. Trumpas toliau sudarys taikos susitarimus, užbaigs karus ir gelbės gyvybes, – teigė S. Cheungas. – Jis turi filantropo širdį. Niekada nebus kito tokio kaip jis, kuris vien savo valios jėga gali nuversti kalnus“.
Norvegijos Nobelio komitetas penktadienį prestižinę premiją skyrė M. C. Machado, įvertindamas jos kovą už demokratiją savo šalyje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Nobelio Taikos premijaJAV
Rodyti daugiau žymių