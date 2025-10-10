Iš D. Trumpo – nauji grasinimai Kinijai

Jis nematąs pagrindo po dviejų savaičių planuojamam susitikimui APEC viršūnių susitikimo Pietų Korėjoje kuluaruose, sakė D. Trumpas penktadienį.
Jis apkaltino vyriausybę Pekine išsiuntinėjus laiškus šalims visame pasaulyje, kuriuose pranešė apie retųjų žemių elementų ir kitų medžiagų eksporto kontrolę.
Viena iš atsakomųjų priemonių, apie kurias dabar svarstoma, būtų smarkus muitų kiniškiems produktams padidinimas, rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Kinija ketvirtadienį paskelbė apie retųjų žemių elementų ir giminingų technologijų eksporto kontrolės sugriežtinimą.