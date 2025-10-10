Nobelio taikos premijos laureatė: Venesuela tikisi, kad D. Trumpas padės susigrąžinti laisvę

„Šis didžiulis visų venesueliečių kovos pripažinimas yra paskata mums įvykdyti savo užduotį – pasiekti laisvę“, – rašė ji platformoje „X“.
„Šiandien labiau nei bet kada tikimės, kad prezidentas Trumpas, Jungtinių Valstijų žmonės, Lotynų Amerikos tautos ir demokratinės pasaulio valstybės yra pagrindiniai mūsų sąjungininkai siekiant laisvės ir demokratijos“, – pridūrė ji.
Šių metų Nobelio taikos premija paskirta 58 metų Venesuelos demokratijos aktyvistei M. C. Machado, „vienijančiai“ figūrai „brutalia“ tapusioje valstybėje, penktadienį pranešė Norvegijos Nobelio komitetas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Nobelio Taikos premijaJAV
