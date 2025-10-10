Lrytas Premium prenumerata tik
Nobelio taikos premijos laureatė: Venesuela tikisi, kad D. Trumpas padės susigrąžinti laisvę

2025 m. spalio 10 d. 17:32
Nobelio taikos premijos laureatė, Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado penktadienį pareiškė, kad jos tėvynainiai tikisi, jog Jungtinės Valstijos padės išsivaduoti iš autoritarinio prezidento Nicolaso Maduro valdymo.
„Šis didžiulis visų venesueliečių kovos pripažinimas yra paskata mums įvykdyti savo užduotį – pasiekti laisvę“, – rašė ji platformoje „X“.
„Šiandien labiau nei bet kada tikimės, kad prezidentas Trumpas, Jungtinių Valstijų žmonės, Lotynų Amerikos tautos ir demokratinės pasaulio valstybės yra pagrindiniai mūsų sąjungininkai siekiant laisvės ir demokratijos“, – pridūrė ji.
Šių metų Nobelio taikos premija paskirta 58 metų Venesuelos demokratijos aktyvistei M. C. Machado, „vienijančiai“ figūrai „brutalia“ tapusioje valstybėje, penktadienį pranešė Norvegijos Nobelio komitetas.
