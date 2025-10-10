Prieš antrąjį sveikatos patikrinimą D. Trumpas pareiškė esąs puikios formos

Prieš apžiūrą 79 metų D. Trumpas kreipsis į karius Walterio Reedo karo ligoninėje sostinės Vašingtono pakraštyje.
Prieš tris mėnesius Baltieji rūmai paskelbė, kad D. Trumpui diagnozuota gerybinė venų liga, prieš tai spėliota apie dažnai matomas mėlynes ant jo rankos ir patinusias kojas.
Baltieji rūmai anksčiau šią savaitę pareiškė, kad penktadienio patikrinimas bus „kasmetinis“, nepaisant to, kad vienas sveikatos patikrinimas D. Trumpui jau buvo atliktas balandžio mėnesį. Tačiau ketvirtadienį Ovaliajame kabinete D. Trumpas sakė žurnalistams, kad „ketina atlikti pusmečio sveikatos apžiūrą“.
„Esu puikios formos, bet leisiu jums žinoti (...) Bet ne, kol kas jokių sunkumų nepatiriu (...) Fiziškai jaučiuosi labai gerai. Psichiškai jaučiuosi labai gerai“, – sakė D. Trumpas.
Tada respublikonas leidosi į jam būdingą tiradą, lygindamas savo sveikatą su buvusių prezidentų, ypač pirmtako demokrato Joe Bideno.
D. Trumpas teigė, kad per pastarąjį patikrinimą jam buvo atliktas „kognityvinis tyrimas, visada labai rizikingas“, ir pridūrė, kad jeigu jis nebūtų pasirodęs gerai, „jūs pirmieji apie tai skalambytumėte, bet mano rezultatas buvo puikus“.
D. Trumpas pabrėžė, kad to nepadarė nei Obama, nei Bushas, nei Bidenas, o pastarasis „nebūtų teisingai atsakęs net į pirmuosius tris klausimus“.
Mėlynės ant rankos
Vis dėlto D. Trumpas ne kartą buvo kaltinamas atvirumo apie savo sveikatą stoka, nepaisant didžiulio susidomėjimo Amerikos vyriausiojo vado būkle.
Rugsėjį jis atmetė socialinėje žiniasklaidoje sklandančius gandus apie jo sveikatą, įskaitant melagingus įrašus, kad jis mirė.
Liepą Baltieji rūmai pranešė, kad D. Trumpui diagnozuota lėtinė, bet gerybinė venų liga – lėtinis venų nepakankamumas – po spėlionių apie sumuštą ranką ir patinusias kojas. Dėl rankos Baltieji rūmai teigė, kad tai susiję su aspirinu, kurį D. Trumpas geria taikant standartinį širdies ir kraujagyslių ligų gydymą.
Viešuose renginiuose D. Trumpas dažnai matomas su storu makiažo sluoksniu ant dešinės plaštakos viršaus, taip jis maskuoja mėlynes.
Po pastarojo patikrinimo Baltieji rūmai teigė, kad D. Trumpo sveikata gera, jo „širdies struktūra ir funkcija normali, nėra jokių širdies, inkstų nepakankamumo ar sisteminių ligų požymių“.