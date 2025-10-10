Šešios minutės iki katastrofos: „Ryanair“ lėktuvo pilotas pasiuntė nelaimės signalą

Incidentas įvyko praėjusį penktadienį, spalio 3-ąją. Tuo metu virš Škotijos siautėjo audra „Amy“, sukėlusi didelius oro eismo sutrikimus.
Dėl oro sąlygų „Boeing 737“, skridęs iš Pizos į Glazgą, buvo priverstas tris kartus apskristi aplink oro uostą. Galiausiai, praėjus beveik dviem valandoms, orlaivis saugiai nusileido Mančesteryje.
Nepaisant to, įgula išsiuntė „Mayday“ signalą. Buvo pranešta, kad lėktuvas nusileido turėdamas 220 kg degalų – 100 kg kairiajame bake ir 120 kg dešiniajame.
Tokio degalų likučio būtų užtekę maždaug šešioms minutėms skrydžio. Tai pažeidė taisykles, susijusias su minimaliu galutiniu degalų kiekiu.
Lėktuvo keleivis, kuris kalbėjosi su žiniasklaida apie incidentą, pabrėžė, kad Pizoje vyko protestai, todėl skrydis vėlavo.
„Viskas buvo gerai, kol nepradėjome leistis. Lėktuvas kelis kartus apsuko ratus prieš bandydamas leistis pirmą kartą, bet netrukus vėl pakilo. Mums buvo pasakyta, kad bandysime dar kartą arba teks skristi į Mančesterį.
Supratome, kokia padėtis buvo rimta, kai po nusileidimo pamatėme nuotraukas – beveik neliko degalų. Žmonės jautė didžiulį palengvėjimą. Visi norėjo išlipti, bet panikos nebuvo“, – pabrėžė keleivis.
„Ryanair“ apie įvykį pranešė atitinkamoms institucijoms tą pačią dieną.
Ryanairskrydiskatastrofa
Rodyti daugiau žymių