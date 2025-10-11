Šiaurės Korėja per didelį karinį paradą pademonstravo savo naują raketą

Didžiausias per dvejus metus karinis paradas Kim Jong Uno senelio Kim Il-sungo vardu pavadintoje aikštėje surengtas valdančiosios Korėjos darbo partijos įsteigimo 80-ųjų metinių proga. Tarp svečių buvo Kinijos ministras pirmininkas Li Qiangas, buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas ir Vietnamo Komunistų partijos generalinis sekretorius To Lamas. Vienoje nuotraukoje jie visi trys užfiksuoti greta Kim Jong Uno.
Kitoje nuotraukoje iš penktadienio vakarą (vietos laiku) vykusio parado buvo matyti kelių metrų ilgio „Hwasong-20“ raketa, kuri buvo vežama pro Šiaurės Korėjos vėliavėlėmis mojančius žiūrovus. Spėjama, kad šios raketos veikimo nuotolis pakankamas taikiniam JAV pasiekti. Anot KCNA, kariuomenė pristatė ir kitas ginklų sistemas, įskaitant hipergarsines raketas.
Savo kalboje Kim Jong Unas kalbėjo apie „didvyrišką kovinę dvasią“ ir „pergalę“, kurią ginkluotosios pajėgos pasiekė mūšio lauke užsienyje, siekdamos tarptautinio teisingumo ir tikros taikos. Šiaurės Korėja prieš Ukrainą kariaujančiai Rusijai pradžioje tiekė raketas ir artilerijos amuniciją, o vėliau nusiuntė ir karių.
Užsienio praktiškai izoliuota ir sankcionuojama šalis pastarąjį kartą panašų didelį karinį paradą surengė 2023 m. Tai tada padaryta 75-ųjų Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos – toks yra oficialus Šiaurės Korėjos pavadinimas – įkūrimo metinių proga.