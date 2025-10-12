B. Netanyahu: Izraelis pasiruošęs priimti „Hamas“ paleidžiamus įkaitus

Pasak premjero biuro, B. Netanyahu šį klausimą aptarė su vyriausybės įkaitų reikalų koordinatoriumi Galu Hirschu.
„Izraelis yra pasirengęs ir pasiruošęs nedelsiant priimti visus mūsų įkaitus“, – teigiama pareiškime.
72 val. terminas įkaitams išlaisvinti pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos taikos planą baigiasi pirmadienio vidurdienį.
Islamistinės grupuotės „Hamas“ šaltiniai nurodė, kad planuojama perduoti visus gyvus ir, jei įmanoma, mirusius įkaitus iki pirmadienio 6 val. ryto.
Neaišku, ar B. Netanyahu pareiškimas reiškia, kad įkaitai gali būti paleisti jau sekmadienį. Izraelio transliuotojo „N12“ teigimu, kad perdavimas turėtų įvykti naktį iš sekmadienio į pirmadienį.
Pasak „The Wall Street Journal“, „Hamas“ per arabų tarpininkus informavo Izraelį, kad yra pasirengusi paleisti 20 gyvų įkaitų. Taip „Hamas“ pirmąkart patvirtino, kad 20 įkaitų, pagrobtų per 2023 m. spalio 7 d. žudynes, tebėra gyvi.
Izraelio valdžios institucijos teigia, kad Gazos Ruože tebėra 48 gyvi ir mirę įkaitai.
Įkaitų grąžinimą koordinuos Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas. Perdavimas vyks neviešai, be žiniasklaidos atstovų.
Po susitikimų su artimaisiais ir pirminės sveikatos patikros Re’im karinėje stovykloje netoli Gazos Ruožo, išlaisvinti įkaitai bus nuskraidinti į ligonines tolesnei priežiūrai.
