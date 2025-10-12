Incidentas Lenkijos oro uoste: „Ryanair“ lėktuvas apgręžtas jau pakilimo take

Lėktuvas turėjo skristi į Bristolį, tačiau keleiviai evakuoti ir sugrąžinti į terminalą.
„Iš pirminių turimų duomenų matyti, kad lėktuvo įgula pastebėjo dūmus salone“, – nurodė oro uosto atstovė spaudai Monika Chylaszek.
M. Chylaszek pridūrė, kad incidento priežastys kol kas nežinomos. „Keleiviai perkelti atgal į terminalą, o orlaivį tikrina tarnybos, oro uosto darbas vyksta įprastai“, – pabrėžė ji.
Pareigūnė akcentavo, jog skubiosios tarnybos atlieka visus patikrinimus vietoje. Oro uosto operacijos tuo metu nebuvo ribojamos.