Incidentas Lenkijos oro uoste: „Ryanair“ lėktuvas apgręžtas jau pakilimo take

2025 m. spalio 12 d. 16:07
Sekmadienį, spalio 12-ąją, priešpiet Balicų oro uoste netoli Krokuvos „Ryanair“ lėktuvo salone pastebėta dūmų, praneša TVN24. Orlaivis buvo sustabdytas jau pakilimo take.
Lėktuvas turėjo skristi į Bristolį, tačiau keleiviai evakuoti ir sugrąžinti į terminalą.
„Iš pirminių turimų duomenų matyti, kad lėktuvo įgula pastebėjo dūmus salone“, – nurodė oro uosto atstovė spaudai Monika Chylaszek.
M. Chylaszek pridūrė, kad incidento priežastys kol kas nežinomos. „Keleiviai perkelti atgal į terminalą, o orlaivį tikrina tarnybos, oro uosto darbas vyksta įprastai“, – pabrėžė ji.
Pareigūnė akcentavo, jog skubiosios tarnybos atlieka visus patikrinimus vietoje. Oro uosto operacijos tuo metu nebuvo ribojamos.
