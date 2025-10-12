Madagaskaro prezidentas perspėjo apie galimą valstybės perversmą

Prezidento biuras pavadino padėtį saloje „itin rimta“ ir paragino piliečius išlaikyti vienybę ir dialogą.
Prezidento pareiškimas buvo paskelbtas netrukus po to, kai sukilęs kariuomenės dalinys pareiškė perėmęs šalies sausumos, oro ir jūrų pajėgų kontrolę.
Pulkininko Michaelio Randrianirinos vadovaujamas elitinis CAPSAT kariuomenės dalinys šeštadienį paragino karius nepaklusti įsakymams ir nutraukti jėgos naudojimą prieš protestuotojus, reikalaujančius A. Rajoelinos atsistatydinimo.
Demonstracijose dalyvavo daugybė karių.
Sostinėje rugsėjo pabaigoje taikiai prasidėję protestai išplito po visą salą. Saugumo pajėgos prieš demonstracijas ėmėsi griežtų priemonių – kai kuriais atvejais, kaip teigiama, buvo šaudoma kovinėmis kulkomis.
Judėjimui vadovauja išsilavinę jaunuoliai – nuo vyresnių paauglių iki perkopusių 20-imt. Jie kaltina vyriausybę netinkamu valdymu ir korupcija, kaip įkvėpimo šaltinį įvardydami Nepale vykusius Z kartos protestus, kurie privertė šalies premjerą rugsėjo pradžioje atsistatydinti.
Konkrečios jų nurodomos problemos šalyje – elektros ir vandens tiekimo sutrikimai, švietimo sistemos trūkumai, didelį nedarbas ir plačiai paplitęs skurdas.
Sekmadienį A. Rajoelinos buvimo vieta buvo nežinoma. Spėliojama, kad jis išvyko iš šalies arba užsibarikadavo savo oficialioje rezidencijoje, bet šių teiginių patvirtinti nepavyko.
Siekdamas numalšinti neramumus per kuriuos žuvo mažiausiai 22 žmonės, A. Rajoelina rugsėjo 29 d. paleido vyriausybę ir paskyrė naują ministrą pirmininką.
Tačiau protestuotojai tvirtina, kad nesustos tol, kol prezidentas neatsistatydins.