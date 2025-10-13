Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

„Hamas“ patvirtino įsipareigojimą laikytis paliaubų

2025 m. spalio 13 d. 10:28
Po pirmųjų Gazos Ruože dar likusių įkaitų paleidimo islamistinis „Hamas“ judėjimas pareiškė esantis įsipareigojęs paliauboms su Izraeliu.
Daugiau nuotraukų (1)
„Patvirtiname savo įsipareigojimą laikytis pasiekto susitarimo ir su juo susijusių grafikų, kol to laikysis okupantas (Izraelis)“, – pareiškė „Hamas“ karinis sparnas „Al-Qassam“ brigados. Susitarimą jos pavadino palestiniečių tautos atkaklumo priešintis Izraeliui rezultatu.
„Hamas“ apkaltino Izraelį pirmaisiais mėnesiais torpedavus visas pastangas nutraukti karą Gazoje. Izraelio vyriausybė esą nenorėjo atsisakyti savo „žiaurumo ir keršto instinkto“. Izraelis esą dabar pasidavė kare, nes Izraelio kariuomenei nepavyko išlaisvinti įkaitų darant karinį spaudimą.
Gazos karą sukėlė beprecedentė „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių ataka prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Per ją, Izraelio duomenimis, žuvo daugiau kaip 1 tūkst. 200 žmonių, 251 buvo paimtas įkaitu.
Izraeliui pradėjus karo veiksmus Gazos Ruože, čia, „Hamas“ institucijų duomenimis, jau žuvo daugiau kaip 66 tūkst. žmonių.
 
 
Gazos RuožasPalestinaIzraelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.