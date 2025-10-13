Lrytas Premium prenumerata tik
Baugus incidentas „British Airways“ lėktuve: po salone pasklidusių dūmų – priverstinis nusileidimas

2025 m. spalio 13 d. 20:37
Lrytas.lt
Ketvirtadienį „British Airways“ skrydis iš Stambulo į Londoną buvo priverstas atlikti avarinį nusileidimą Rumunijos sostinėje po to, kai keturi žmonės lėktuve apsinuodijo dūmais, skelbia portalas „ABC News“.
„Airbus A320“ pilotai, kuriuo skrido 142 keleiviai, paprašė avarinio nusileidimo Bukarešto Henrio Koandos tarptautiniame oro uoste 17.50 val. vietos laiku ir nusileido 18.14 val.
Pranešama, kad oro uoste į lėktuvą įlipo avarinės tarnybos komanda, įskaitant medikus.
Rumunijos sveikatos ministerija vėliau savo pranešime nurodė, kad iškart po lėktuvo nusileidimo „buvo patvirtintas dūmų buvimas“, o visi žmonės buvo evakuoti.
„Keturi žmonės prastos sveikatos būklės, galimai apsinuodiję dūmais, gauna medicininę pagalbą įvykio vietoje“, – pranešė ministerija naujienų agentūrai „The Associated Press“.
Tačiau vėliau ji pridūrė, kad keleiviams „nereikėjo medicininės priežiūros“, o situacija įvykio vietoje keitėsi greitai.
Oro linijos „British Airways“ agentūrai „The Associated Press“ pareiškė, kad negavo jokių pranešimų apie dūmus orlaivyje.
„Mūsų klientų ir darbuotojų saugumas visada yra svarbiausias prioritetas, todėl įgula nusprendė nukreipti skrydį kaip atsargumo priemonę dėl įtariamo techninio gedimo.
Orlaivis saugiai nusileido, keleiviai išlipo įprastai, o mes negavome jokių pranešimų apie dūmus lėktuve ar hospitalizacijas“, – nurodė aviakompanija.
