Egipte į aukščiausiojo lygio susitikimą dėl taikos Gazos Ruože renkasi pasaulio lyderiai

Tarp atvykusiųjų į Raudonosios jūros kurortą – Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ir Kataro emyras Tamimas bin Hamadas Al Thani.
Į Egiptą pirmadienį atvyko ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas bei Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas. Tikimasi, kad vėliau po pietų turėtų atvykti ir pats D. Trumpas.
Vadovai dalyvaus pasirašymo ceremonijoje, kurioje bus patvirtintas Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“ susitarimas, kurį sudarant tarpininkavo Egiptas, Kataras, Turkija ir Jungtinės Valstijos.
Susitikime dalyvauja daugiau nei 20 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai.
Tikimasi, kad į susitikimą atvyks Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris, JT generalinis sekretorius Antonijus Guterresas ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras Faisalas bin Farhanas. Tiesa, „Hamas“ ir Izraelio atstovų jame nebus.
Po ceremonijos į susirinkusiuosius kreipsis A. al-Sissi, o po to ilgesnę kalbą pasakys D. Trumpas.
