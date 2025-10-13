Iš D. Trumpo – raginimas suteikti malonę B. Netanyahu dėl kaltinimų korupcija

„Ei, turiu idėją. Pone prezidente (Isaacai Herzogai), kodėl gi jums nesuteikus jam malonės?“ – kreipdamasis į Izraelio parlamentą pareiškė D. Trumpas.
„Beje, kaip jūs tikriausiai žinote, to kalboje nebuvo. Bet man patinka šis džentelmenas, ir, žinote, tai atrodo labai logiška“, – nurodė jis.
B. Netanyahu teismo procesas tęsiasi jau daugiau nei penkerius metus. Izraelio premjeras kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu pasitikėjimu ir kyšininkavimu, mat teigiama, kad, eidamas komunikacijos ministro pareigas, jis darė paslaugas telekomunikacijų milžinei „Bezeq“.
B. Netanyahu taip pat kaltinamas tuo, kad iš milijardierių draugų priimdavo prabangias dovanas. Pats B. Netanyahu tokius kaltinimus neigia ir sakosi esąs „raganų medžioklės“ auka.
