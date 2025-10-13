Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Iš D. Trumpo – raginimas suteikti malonę B. Netanyahu dėl kaltinimų korupcija

2025 m. spalio 13 d. 16:20
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paragino suteikti malonę Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, kuris keliose teismo bylose yra kaltinamas korupcija.
Daugiau nuotraukų (1)
„Ei, turiu idėją. Pone prezidente (Isaacai Herzogai), kodėl gi jums nesuteikus jam malonės?“ – kreipdamasis į Izraelio parlamentą pareiškė D. Trumpas.
„Beje, kaip jūs tikriausiai žinote, to kalboje nebuvo. Bet man patinka šis džentelmenas, ir, žinote, tai atrodo labai logiška“, – nurodė jis.
B. Netanyahu teismo procesas tęsiasi jau daugiau nei penkerius metus. Izraelio premjeras kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu pasitikėjimu ir kyšininkavimu, mat teigiama, kad, eidamas komunikacijos ministro pareigas, jis darė paslaugas telekomunikacijų milžinei „Bezeq“.
B. Netanyahu taip pat kaltinamas tuo, kad iš milijardierių draugų priimdavo prabangias dovanas. Pats B. Netanyahu tokius kaltinimus neigia ir sakosi esąs „raganų medžioklės“ auka.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)IzraelisBenjaminas Netanyahu
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.