„Hamas“ perdavė pirmuosius septynis įkaitus

Tai Matanas Angrestas, Guy Gilboa-Dalalas, broliai Gali ir Zivas Bermanai, Alonas Ohelas, Eitanas Moras ir Omri Miranas.
Anot duomenų, jie paleisti ir perduoti Raudonajam Kryžiui Gazos miesto pietuose.
Pasak Raudonojo Kryžiaus, visi paleisti įkaitai pajėgė patys eiti.
Prieš tai „Hamas“ paskelbė 20 gyvų įkaitų pavardes. Jos atitinka iki šiol žinomas.
10.00 val. turėtų būti paleisti kiti įkaitai iš Chan Juniso ir kitų teritorijų, pranešė Izraelio stotis „Channe; 12“.
Pirmadienio rytą Tel Avive susirinko dešimtys tūkstančių žmonių, kad kartu lauktų įkaitų paleidimo. Pranešama, kad „Įkaitų aikštė“ – čia dvejus metus beveik nuolat vyko protestai ir demonstracijos – visiškai perpildyta.
Mainais Izraelis, remiantis paliaubų susitarimu, iš savo kalėjimų paleis beveik 2 000 palestiniečių. Tarp jų yra 250 nuteistų kalėti iki gyvos galvos.
Izraelio kariuomenė, anot atstovo, nemano, kad „Hamas“ pirmadienį perduos ir visus 28 negyvus įkaitus, kaip tai numatyta pagal susitarimą. Be „Hamas“ išpuolyje prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. dalyvavo ir kitos islamistinės teroristinės grupuotės. Tada buvo nužudyta apie 1 tūkst. 200 žmonių ir daugiau kaip 250 paimta įkaitais. Tai sukėlė karą.
Anot JAV prezidento Donaldo Trumpo, karas Gazos Ruože baigėsi. „Karas baigėsi“, – sakė respublikonas žurnalistams „Air Force One“ lėktuve, skraidinančiame jį į Izraelį. Jis teigė manantis, kad paliaubų bus laikomasi.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu tuo tarpu prieš tai pareiškė, kad kova dar nebaigta. „Mūsų dar laukia dideli saugumo iššūkiai“, – sakė jis. Kai kurie priešai mėgina atsigauti, kad vėl mus pultų, kalbėjo B. Netanyahu.
B. Netanyahu įkaitų perdavimo išvakarėse kalbėjo apie „istorinį įvykį“. Tai „naujo kelio pradžia“, pabrėžė jis. Tačiau be džiaugsmo dėl pagrobtų įkaitų sugrįžimo, ši diena bus pažymėta ir liūdesiu dėl „žudikų išlaisvinimo“, pridūrė jis, turėdamas omenyje paleidžiamus palestiniečių kalinius.
Įkaitus perdavus IKRK, jie tada Gazos Ruože turėtų būti perduoti Izraelio kariams. Reimo karinėje bazėje Gazos Ruožo pakraštyje tada įvyks pirmasis pasimatymas su artimaisiais, medicininė apžiūra, bus suteikta galimybė nusiprausti po dušu ir pasikeisti rūbus. Tada jau buvę įkaitai bus nugabenti į ligonines tolesniam gydymui.
D. Trumpas pirmadienį priešpiet Izraelyje susitiks su įkaitų šeimų nariais ir tada pasakys kalbą Knesete – Izraelio parlamente. Popiet jis vyks į Egipto Šarm al Šeicho kurortą, kur numatyta „Artimųjų Rytų taikos ceremonija“, skirta jam tarpininkaujant pasiektam susitarimui tarp „Hamas“ ir Izraelio“. Čia laukiama per 20 šalių lyderių, be kita ko, iš Europos ir arabų pasaulio.
