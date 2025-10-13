Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
JAV, Egiptas, Kataras ir Turkija pasirašė Gazos deklaraciją

2025 m. spalio 13 d. 21:05
Jungtinės Valstijos, Egiptas, Kataras ir Turkija pirmadienį pasirašė deklaraciją kaip susitarimo dėl Gazos Ruožo, kuriuo siekiama užbaigti dvejus metus vykstantį karą, garantės.
„Dokumente bus išdėstytos taisyklės, nuostatai ir daug kitų dalykų“, – prieš pasirašymą pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
D. Trumpas ir Egipto, Kataro ir Turkijos lyderiai deklaraciją pasirašė per ceremoniją Egipto kurorte Šarm el Šeiche; ja, remiantis Egipto pareiškimais, siekiama įtvirtinti paliaubas. Čia rengiamo aukščiausiojo lygio susitikimo tikslas yra pažymėti karo Gazos Ruože pabaigą.
Pasirašymo metu D. Trumpas, Kataro emyras Tamimas bin Hamadas Al Thani, Egipto prezidentas Abdelas Fattahas al-Sisi ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sėdėjo salėje, o už jų buvo kiti pasaulio lyderiai. Tarp jų buvo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Jordanijos karalius Abdullah II.
Tikslus dokumento turinys kol kas nebuvo atskleistas.
Po deklaracijos pasirašymo D. Trumpas paskelbė, kad „Artimuosiuose Rytuose įsivyravo taika“.
„Kartu pasiekėme tai, ką visi laikė neįmanomu dalyku. Pagaliau Artimuosiuose Rytuose įsivyravo taika“, – sakydamas kalbą kitiems lyderiams tvirtino D. Trumpas.
