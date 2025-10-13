Po D. Trumpo replikos – branduoliniais grasinimais prapliupęs D. Medvedevas

Jis užsiminė, neva Rusija gali imtis branduolinio atsako, jei Ukraina gautų ir panaudotų šias tolimojo nuotolio raketas prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
„Tokių raketų tiekimas gali blogai baigtis visiems. Visų pirma – Trumpui“, – rašė D. Medvedevas savo „Telegram“ kanale.
Tai įvyko po to, kai Amerikos prezidentas pakartojo savo grasinimą tiekti „Tomahawk“ raketas Ukrainai, jei Rusija nesutiks nutraukti karo.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas vėliau patvirtino D. Medvedevo žodžius, teigdamas, kad šių ginklų tiekimas Ukrainai kelia tolesnės eskalacijos riziką.
Taip yra todėl, esą JAV specialistai turėtų padėti Ukrainai paleisti raketas į taikinius Rusijoje.
„Kiekvienas, turintis bent minimalų supratimą apie šį klausimą, žino, kad prie tokių raketų naudojimo būtų prisidėję Amerikos ekspertai“, – tvirtino D. Peskovas.
Sekmadienį D. Trumpas pareiškė, kad galėtų svarstyti galimybę siųsti „Tomahawk“ raketas Ukrainai, jei Rusija toliau tęstų karą.
Jis taip pat užsiminė, kad asmeniškai perspėtų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, jei nuspręstų dėl šių ginklų tiekimo.
JAV prezidentas teigė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašė šių tolimojo nuotolio raketų per pokalbį telefonu dieną prieš tai.
Praėjusią savaitę V. Putinas perspėjo, kad Rusija sustiprins savo oro gynybos sistemas, jei JAV nuspręs tiekti „Tomahawk“ raketas Ukrainai.
Jis taip pat pavadino V. Zelenskį „demonstruotoju“, kuris gąsdina, grasindamas panaudoti šiuos ginklus prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
