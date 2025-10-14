EŽTT nurodė Rusijai sumokėti Sakartvelui 253 mln. eurų po 2008 m. karo

EŽTT pareiškė, kad Rusija padarė pažeidimų, įskaitant perteklinį jėgos panaudojimą, netinkamą elgesį, neteisėtą sulaikymą ir neteisėtus kasdienio judėjimo apribojimus per administracinę ribą tarp Sakartvelo kontroliuojamos teritorijos ir Rusijos remiamų separatistinių Sakartvelo regionų.
Strasbūre įsikūręs teismas nurodė Maskvai sumokėti kiek daugiau nei 253 mln. eurų už žalą, kurią patyrė daugiau nei 29 tūkst. nukentėjusiųjų. Maskva pasitraukė iš EŽTT 2022 m. po įsiveržimo į Ukrainą, tačiau teismas teigia, kad ji tebėra atsakinga už visus iki tol padarytus pažeidimus.
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)SakartvelasRusija
