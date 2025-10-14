Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

EŽTT nurodė Rusijai sumokėti Sakartvelui 253 mln. eurų po 2008 m. karo

2025 m. spalio 14 d. 12:46
Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) antradienį nurodė Rusijai sumokėti Sakartvelui daugiau kaip ketvirtį milijardo eurų už tai, kad ji neleido žmonėms laisvai vykti į Abchazijos ir Pietų Osetijos regionus, kuriuos Maskva pripažino nepriklausomais po 2008 m. karo su Tbilisiu.
Daugiau nuotraukų (1)
EŽTT pareiškė, kad Rusija padarė pažeidimų, įskaitant perteklinį jėgos panaudojimą, netinkamą elgesį, neteisėtą sulaikymą ir neteisėtus kasdienio judėjimo apribojimus per administracinę ribą tarp Sakartvelo kontroliuojamos teritorijos ir Rusijos remiamų separatistinių Sakartvelo regionų.
Strasbūre įsikūręs teismas nurodė Maskvai sumokėti kiek daugiau nei 253 mln. eurų už žalą, kurią patyrė daugiau nei 29 tūkst. nukentėjusiųjų. Maskva pasitraukė iš EŽTT 2022 m. po įsiveržimo į Ukrainą, tačiau teismas teigia, kad ji tebėra atsakinga už visus iki tol padarytus pažeidimus.
 
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)SakartvelasRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.