Griežtas V. Zelenskio žingsnis: atėmė Odesos mero pilietybę

V. Zelenskis savo „Telegram“ kanale pranešė, kad surengė posėdį dėl saugumo situacijos kai kuriuose Ukrainos regionuose.
Jis pabrėžė, kad tai – principiniai saugumo klausimai.
„Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas pranešė apie kovą su Rusijos agentų tinklais ir kolaborantais fronto linijoje, pasienio regionuose bei pietuose. Kai kuriems asmenims taip pat buvo patvirtinta Rusijos pilietybė – dėl jų parengti atitinkami sprendimai. Aš pasirašiau dekretą“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Dekreto tekstas šiuo metu nėra paskelbtas prezidento svetainėje.
Tuo tarpu portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis šaltiniais valdžios institucijose, pranešė, kad V. Zelenskis dėl rusiškos pilietybės nusprendė atimti Ukrainos pilietybę iš Odesos mero G. Truchanovo.
Tačiau kyla klausimas dėl jo galimybės toliau užimti Odesos mero pareigas. Portalas „rbc.ua“, remdamasis šaltiniais, praneša, kad sprendimą dėl jo įgaliojimų turi priimti miesto taryba.
Pasak šaltinių, procedūra, skirta merui atimti įgaliojimus, reikalauja atitinkamo miesto tarybos sprendimo.
Visgi „The Kyiv Independent“ pažymi, kad V. Zelenskio sprendimas faktiškai nušalina G. Truchanovą iš mero posto.
Kaltę neigia
Pranešimai, kad G. Truchanovas turėjo Rusijos pilietybę, sklido jau nuo 2014 metų. Ukrainos žurnalistai, remdamiesi gautais dokumentais, teigė, kad Odesos meras anksčiau turėjo tokį pasą.
G. Truchanovas 2017 m. per Rusijos teismą panaikino savo pasą dėl tariamų procedūrinių pažeidimų. Jis teigė apie pasą sužinojęs internete.
2018 m. organizacija „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) paskelbė G. Truchanovo Rusijos paso ir ofšorinių dokumentų kopijas, kuriose nurodyta, kad jis buvo registruotas gyvenantis Sergijevo Posado mieste Maskvos srityje.
Praėjusiais metais aktyvistas Serhijus Sternenkas paskelbė dokumentus, kurie, kaip teigiama, rodo, kad G. Truchanovas vis dar turi Rusijos pilietybę.
Duomenys taip pat nurodė, kad asmuo, turintis tą patį vardą ir pavardę kaip Odesos meras, likus kelioms savaitėms iki Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą, pateikė paraišką šalies banko sąskaitai.
Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) anksčiau teigė, kad nerado įrodymų, jog G. Truchanovas turi Rusijos pilietybę.
Pirmadienį buvo paskelbta peticija, raginanti prezidentą atimti G. Truchanovo pilietybę. Reikalingas 25 tūkst. parašų skaičius buvo pasiektas per kelias valandas.
Peticijoje teigiama, kad tariama Odesos mero dviguba pilietybė „kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir mažina visuomenės pasitikėjimą vietos valdžia“.
G. Truchanovas savo „Telegram“ kanale pareiškė, kad informacija apie jo rusiškus pasus yra „provokacija“, o internete sklandančios jo rusiško paso nuotraukos – klastotės.
„Nuo 2014 metų nuolat aiškinu, kad neturiu ir niekada neturėjau Rusijos pilietybės. Mane tikrino visos atitinkamos Ukrainos institucijos“, – rašoma jo kreipimesi į miesto gyventojus.
Kaip argumentus G. Truchanovas panaudojo 2014 m. per Aukščiausiosios Rados plenarinį posėdį perskaitytas Rusijos konsulato atsakymą, 2016 m. Migracijos tarnybos užklausą ir 2018 m. iš NABU gauta atsakymą, kuris buvo viešai paskelbtas teisme.
Odesos meras teigia, kad sprendimą atimti jo pilietybę skųs teisme.
Pilietybė taip pat buvo atimta iš buvusio Regionų partijos deputato Oleho Cariovo ir baleto šokėjo Sergejaus Polunino. Skirtingai nei šie du asmenys, G. Truchanovas nepalaikė Rusijos veiksmų ir negyveno šioje šalyje.
V. Zelenskis pažymėjo, kad posėdyje taip pat buvo aptarta padėtis Dnipro regione.
