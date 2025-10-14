Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Italijoje per sprogimą žuvo trys policijos pareigūnai

2025 m. spalio 14 d. 09:34
Šiaurės Italijoje per policijos operaciją nugriaudėjus sprogimui žuvo trys karabinieriai, antradienį pranešė naujienų agentūra ANSA.
Dar 13 policijos pareigūnų, karabinierių ir ugniagesių buvo sužeisti per incidentą Castel D‘Azzano mieste, esančiame į pietus nuo Veronos.
ANSA pranešė, kad pareigūnai tikrino sodybą, kurioje buvo apsistoję trys žmonės.
Veronos karabinieriai kol kas neatsakė į prašymus pateikti komentarą.
ANSA teigimu, apie 60 metų amžiaus brolis ir sesuo buvo sulaikyti įtariant, kad jie prisidėjo prie sprogimo, per kurį ši moteris irgi buvo sužeista.
Policija ieškojo trečiojo name apsistojusio asmens, kuris, kaip pranešama, yra brolio ir sesers giminaitis.
ANSA pranešė, kad dėl sprogimo dviejų aukštų pastatas sugriuvo, o trys policijos pareigūnai atsidūrė po griuvėsiais.
Sprogimo metu įvykio vietoje buvę ugniagesiai puolė jiems į pagalbą, tačiau jau buvo per vėlu.
 
