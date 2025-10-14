Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Kataras: jau vyksta derybos dėl kito Gazos taikos plano etapo

2025 m. spalio 14 d. 14:07
Pasiekus susitarimą dėl paliaubų Gazos kare, Kataro duomenimis, prasidėjo derybos dėl kito etapo.
Daugiau nuotraukų (1)
„Pokalbiai Šarm al Šeiche jau vyksta“, – JAV televizijos stočiai „Fox News“ sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas. Visi dalyviai esą dirba kiaurą parą, jog užtikrintų, kad netiesioginėse Izraelio ir „Hamas“ derybose neatsirastų „laiko tarpas“ tarp pirmojo ir antrojo etapo.
„Kiti žingsniai bus labai sudėtingi“, – kalbėjo atstovas, turėdamas omenyje antrąjį JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos taikos plano etapą. Jis, be kita ko, apima teritorijos saugumo užtikrinimą, kuriam plane numatytos tarptautinės apsaugos pajėgos, bei būsimą Gazos Ruožo administravimą.
„Atidėjome daug diskusijų dėl antrojo etapo, jog užtikrintume, kad įvyktų pirmasis etapas“, – pabrėžė atstovas. Dabar esą reikia pasirūpinti, kad karas neatsinaujintų.
„Hamas“ ir Izraelis prieš kelias dienas susitarė dėl paliaubų bei įkaitų iškeitimo į palestiniečių kalinius, taip pat dalinio Izraelio pajėgų atitraukimo Gazos Ruože. Susitarimas pirmadienį buvo oficialiai pasirašytas Šarm al Šeiche per viršūnių susitikimą, kuriame dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų šalių lyderiai.
 
 
KatarasGazos RuožasPalestina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.