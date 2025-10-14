„Jei jie yra Rusijos piliečiai... jie gali grįžti į savo tėvynę, į Rusiją. Ir čia kurti savo gyvenimą“, – pirmadienį žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Jo komentarai pasirodė po to, kai praėjusią savaitę portalas „Politico“ pranešė, kad Baltijos šalies valdžios institucijos įsakė 841 Rusijos piliečiams iki spalio 13 d. išvykti iš šalies, nes jie neįrodė savo latvių kalbos mokėjimo įgūdžių, neišlaikė saugumo patikrinimo ir laiku nepateikė prašymo dėl ilgalaikio gyventojo statuso.
Tikėtina, kad Kremlius šimtų rusų deportaciją pateiks kaip įrodymą, kad Europa, ypač Baltijos šalys, yra priešiškai prieš Rusiją ir jos piliečius.
Pirmadienį Rusijos vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Irina Volk sakė, kad Rusijos valdžios institucijos parengė „priemonių rinkinį“, kuris padės nukentėjusiai grupei „apsigyventi ir prisitaikyti“.
„Atvykus į Rusiją, jiems bus suteikta visapusiška pagalba“, – rašė I. Volk savo „Telegram“ kanale.
Po 2022 m. Rusijos pradėto plataus masto invazijos prieš Ukrainą Latvija sugriežtino taisykles, taikomas šalyje gyvenantiems Rusijos piliečiams.
Pasak Latvijos Pilietybės ir migracijos reikalų biuro (OCMA) viešųjų ryšių vadovės Madaros Puke, griežtesnės taisyklės paveikė apie 30 000 rusų. Ji teigė, kad apie 2600 iš jų jau savanoriškai išvyko iš Latvijos.
Rusijos reakcija
Latvijos veiksmai su rusais, kurie neparodė savo latvių kalbos žinių, yra nacizmas.
Tai spalio 13 d. interviu prokremliškam portalui „RIA Novosti“ teigė Rusijos užsienio reikalų ministerijos oficiali atstovė Marija Zacharova.
2024 m. Latvija sugriežtino imigracijos įstatymą Rusijos piliečiams. Norint gauti ilgalaikio Europos Sąjungos (ES) gyventojo statusą, būtina pateikti paraišką ir įrodyti latvių kalbos mokėjimą A2 lygiu.
Be to, iki 2025 m. birželio 30 d. taip pat turėtų būti atlikti saugumo ir praeities patikrinimai.
Parengta pagal „Politico“ ir „Izvestija“ inf.
LatvijaRusijaDmitrijus Peskovas
Rodyti daugiau žymių