Po Nobelio taikos premijos skyrimo Venesuelos opozicijos lyderei Karakasas uždarė savo ambasadą Norvegijoje

„Nepaisant mūsų nuomonių skirtumo virtine klausimų, Norvegija nori išlaikytu dialogą su Venesuela ir toliau to sieks“, – pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė. Ji Venesuelos sprendimą pavadino „apgailėtinu“.
Prieš tai Venesuelos vyriausybė paskelbė apie ambasados uždarymą, ir tai argumentavo savo diplomatinės tarnybos restruktūrizacija. Karakasas taip pat uždarė savo ambasadą Australijoje ir atidarė naujas diplomatines atstovybes Zimbabvėje bei Burkina Fase.
Norvegijos Nobelio komitetas penktadienį skyrė M. C. Machado prestižinį Nobelio taikos premijos apdovanojimą. Nobelio premija, pasak Norvegijos užsienio reikalų ministerijos, yra nepriklausoma nuo vyriausybės Osle.
M. C. Machado jos rėmėjai vadina „išlaisvintoja“. Nors jai tėvynėje gresia sulaikymas ir daug opozicijos atstovų sėdi kalėjimuose, ji neišvyko iš šalies.
Opozicija pernai karūnavo M. C. Machado savo kandidate į prezidentus. Ji buvo laikoma favorite įveikti kairįjį nacionalistą Nicolą Madurą, tačiau institucijos uždraudė jai kandidatuoti. Vietoj jos prezidento posto siekė mažai žinomas diplomatas Edmundo Gonzálezas Urrutia. M. C. Machado tapo jo atstove.