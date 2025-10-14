Po pasiektos pergalės Gazoje – žvilgsnis į D. Trumpą: aiškėja, kaip galima užbaigti karą Ukrainoje

„JAV ir Europos pareigūnai įspėja, kad nei Rusija, nei Ukraina nekeis savo karinės strategijos po pirminės D. Trumpo sėkmės Artimuosiuose Rytuose. Jie taip pat pažymi, kad ilgalaikis susitarimas dėl tvirtos taikos Gazos Ruože toli gražu nėra garantuotas“, – rašoma straipsnyje.
Tačiau lieka viltis, kad JAV prezidentas sugebės pasinaudoti diplomatinės pergalės momentu ir išmokti reikiamas pamokas, kad galėtų atnaujinti pastangas sugrąžinti Rusijos lyderį V. Putinas prie derybų stalo.
Pagrindinė D. Trumpo pamoka
Jei D. Trumpas gali iš Izraelio ir „Hamas“ pasiekto susitarimo išmokti kokią nors pamoką, kuri būtų pritaikoma karui Ukrainoje, teigė Europos pareigūnai, tai ji gali būti apibūdinta vienu žodžiu: spaudimas.
Europos pareigūnai teigė, kad finansinių sankcijų prieš Rusiją sugriežtinimas yra ypač svarbus šiuo karo etapu, kai jos ekonomika yra ant krizės ribos, bet tuo pačiu pereina prie visavertės karo laikų ekonomikos.
„Būtent spaudimas privertė „Hamas“ sėsti prie derybų stalo, o tokio spaudimo Rusijai mes dar nematėme“, – pareiškė buvęs JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose Kurtas Volkeris.
D. Trumpas kol kas nedarė tokio paties spaudimo V. Putinui. Ukraina ir jos sąjungininkai Europoje tikisi, kad situacija pasikeis dabar, kai D. Trumpas pamatė savo sėkmės kaip derybininko Artimuosiuose Rytuose vaisius ir kai jo nekantrumas Rusijos atžvilgiu auga po kelių mėnesių nesėkmingų derybų, rašo leidinys.
Tuo tarpu Rusija vis dar išlieka reikšminga karine supervalstybe. Vienos karo analitikas Franz-Stefan Gady teigė, kad Kremliaus karinė galia riboja D. Trumpo galimybes įtikinti Rusiją sėsti prie derybų stalo:
„Rusijos branduolinis arsenalas visada bus veiksnys bet kokioje spaudimo kampanijoje. Jungtinės Valstijos iš tikrųjų neparodo jokio noro provokuoti kokią nors eskalaciją“, – aiškino jis.
F. S. Gady sakė, kad labiau tikėtina, jog D. Trumpas gali tiesiogiai susitarti su V. Putinu dėl ugnies nutraukimo, o tada bandyti priversti V. Zelenskį tokį susitarimą pasirašyti:
„Šis scenarijus atspindėtų D. Trumpo garsiosios vienašališkos diplomatijos istoriją ir jo pasiryžimą daryti spaudimą V. Zelenskiui, siekiant susitarimų, kurie nevisiškai atitinka Europos ir Ukrainos tikslus“, – pabrėžė jis.
Kinijos problema
Dar vienas veiksnys, komplikuojantis Rusijos ir Ukrainos konfliktą, į kurį Trumpas neturėjo atsižvelgti savo pastangose siekiant taikos Artimuosiuose Rytuose, yra Kinija, tapusi svarbiausia Rusijos ekonomine ir politine atrama:
„JAV palaiko glaudžius ryšius su Kataru, Egiptu ir Turkija – Artimųjų Rytų valstybėmis, kurios padėjo užbaigti taikos planą dėl Gazos, susilpnindamos „Hamas“ pozicijas. To paties negalima pasakyti apie Kiniją, pagrindinę JAV geopolitinę konkurentę ir pasaulinę supervalstybę“.
Tuo pačiu metu pareigūnai pažymi, kad dėl didėjančios Rusijos priklausomybės nuo Kinijos Pekinas gali atlikti konstruktyvų vaidmenį pritraukiant V. Putiną prie bet kokio taikos susitarimo – žinoma, jei D. Trumpas sugebės jį įtikinti eiti į kompromisą.
„Jei pasieksime momentą, kai Kinija pajus, kad jos interesams naudinga, kad Rusija nutrauktų karą, ir apie tai praneš Rusijai, tai turės didelę reikšmę, – sakė K. Volkeris. – Deja, kol kas mes dar nesame tam pasirengę“.
Parengta pagal „Unian“ inf.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Gazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių