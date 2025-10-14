Žiniasklaida: Madagaskaro prezidentas po protestų Prancūzijos lėktuvu pabėgo iš šalies

Pirmadienio vakarą tiesiogiai transliuotame kreipimesi prezidentas sakė, kad, norėdamas apsaugoti savo gyvybę, turėjo persikelti į saugią vietą.
Sekmadienį pagal susitarimą su prezidentu Emmanueliu Macronu A. Rajoeliną iš Indijos vandenyne esančios salos išskraidino Prancūzijos karinis orlaivis, pranešė Prancūzijos radijo stotis RFI.
2014 m. Prancūzijos pilietybę įgijęs A. Rajoelina neatskleidė savo dabartinės buvimo vietos.
Vaizdo kreipimasis buvo kelis kartus atidėtas po to, kai, pasak prezidentūros, valstybinę žiniasklaidą užgrobė ginkluotosios pajėgos. Transliacijai taip pat turėjo įtakos techninės problemos.
A. Rajoelina nekomentavo galimo atsistatydinimo. Vietoj to jis paragino gyventojus gerbti esamą tvarką. „Jei to nepadarysime, skurdas ir toliau didės“, – sakė prezidentas. Vėliau jis pareiškė esąs „atviras dialogui, kuris padėtų rasti išeitį iš šios padėties“.
Salų valstybę sukrėtė protestai, kuriuose dalyvavo dešimtys tūkstančių jaunų žmonių. Juos sukėlė elektros ir vandens tiekimo pertrūkiai, nepasitenkinimas švietimo sistema, didelis nedarbas ir skurdas.
Taikios demonstracijos peraugo į smurtą, per kurį žuvo mažiausiai 22 žmonės.
Sekmadienį A. Rajoelinos biuras pasmerkė bandymą įvykdyti perversmą prieš jį. Sukilęs kariuomenės dalinys paskelbė perėmęs šalies sausumos, oro ir jūrų pajėgų kontrolę. Prie protestų prisijungė daugybė karių.
Pasklidus gandams, kad prezidentas išvyko iš šalies, jo biuras sekmadienį teigė, kad A. Rajoelina liko prezidento rūmų bunkeryje.