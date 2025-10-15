Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Belgų dešinysis populistas G. Wildersas atnaujino rinkimų kampaniją, kurią buvo nutraukęs dėl planuotų išpuolių

2025 m. spalio 15 d. 12:48
Nyderlandų dešinysis populistas Geertas Wildersas atnaujino savo rinkimų kampaniją, kurią buvo kelioms dienoms nutraukęs po spėjamai planuotų išpuolių prieš politikus.
„Laukia rinkimai. Tai rinkimų kovos metas, taigi atgal prie darbų“, – rašė G. Wildersas trečiadienį tinkle „X“, turėdamas omenyje spalio 27 d. Nyderlanduose planuojamus naujus rinkimus.
Praėjusią savaitę belgų institucijos sulaikė tris jaunus asmenis, kurie, anot prokuratūros, įtariami planavę „džihadistų įkvėptą teroro ataką“ prieš politikus. Anot Belgijos vyriausybės šaltinių, vienas rengiamos atakos taikinių buvo ministras pirmininkas Bartas De Weveris.
Kadangi dešinysis populistas G. Wildersas tai pat buvo įtrauktas į grupės išpuolio planus, jis atšaukė visus viešus renginius. Anot G. Wilderso, sulaikius įtariamuosius, Nyderlandų slaptoji tarnyba NCTV mano, kad pavojaus nebėra.
Dėl savo islamofobiškos pozicijos žinomas Nyderlandų Laisvės partijos (PVV) pirmininkas jau ne kartą buvo atsidūręs džihdadistų akiratyje. Dėl įvairių grasinimų mirtimi jį nuo 2004 m. nuolat saugo policija.
Žlugus valdančiajai koalicijai, spalio 29 d. Nyderlanduose vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai. Keturių partijų koalicija žlugo, kai iš jos pasitraukė G. Wilderso PVV. Remiantis apklausomis, jo partija šiuo metu pirmauja.
 
