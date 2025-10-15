D. Trumpas pagerbė „kankinį“ Ch. Kirką įteikdamas apdovanojimą po mirties

Įteikdamas Prezidento laisvės medalį ašarojančiai Ch. Kirko našlei, D. Trumpas palygino 31 metų konservatorių su Sokratu, Šv. Petru, Abraomu Lincolnu ir Martinu Lutheriu Kingu.
79 metų D. Trumpas, pasinaudodamas šia iškilminga ceremonija Baltuosiuose rūmuose, pažadėjo dvigubai sustiprinti savo kovą su, pasak jo, radikaliomis kairiosiomis grupuotėmis, pradėtą po Ch. Kirko nužudymo.
„Po Charlie nužudymo mūsų šalis turi visiškai netoleruoti šio radikalaus kairiųjų smurto, ekstremizmo ir teroro, – sakė D. Trumpas šalies konservatyvaus elito auditorijai. – Mums nusibodo piktos minios ir neleisime, kad mūsų miestuose būtų nesaugu.“
JAV valstybės departamentas antradienį pranešė, kad atėmė vizas iš mažiausiai šešių užsienio piliečių, kurie socialinėje žiniasklaidoje „šventė baisią žmogžudystę“.
Departamentas platformoje „X“ citavo įžeidžiančius įrašus, kuriuos, kaip teigiama, parašė Argentinos, Pietų Afrikos Respublikos, Meksikos, Brazilijos ir Paragvajaus piliečiai, pavadinę Ch. Kirką „rasistu“, „ksenofobu“ ir kitaip.
Vienas vokietis neteko JAV vizos už tai, kad parašė „Kai fašistai miršta, demokratai nesiskundžia“, teigė departamentas.
D. Trumpo administracija taip pat nurodė politines priežastis, kai atiminėjo vizas iš kitų asmenų, įskaitant kelis šimtus žmonių, dalyvavusių protestuose dėl karo Gazos Ruože JAV universitetų miesteliuose.
Praėjusį mėnesį Jutos koledžo miestelyje buvo nušautas dviejų vaikų tėvas Ch. Kirkas – šis įvykis sukėlė konservatorių sielvarto bangą ir paskatino D. Trumpą imtis griežtų priemonių, pavyzdžiui, į kelis demokratų valdomus miestus buvo pasiųsti Nacionalinės gvardijos kariai.
Ceremonijoje dalyvavo, be kitų svečių, su vizitu atvykęs Argentinos prezidentas Javieras Milei, libertarų žvaigždė, ir daugybė konservatyvių JAV žiniasklaidos veikėjų.
Ch. Kirko našlė Erika padėkojo D. Trumpui už tai, kad šis parskrido iš Artimųjų Rytų taikos kelionės į medalių įteikimo ceremoniją, kuri buvo surengta per jos velionio vyro 32-ąjį gimtadienį.
„Jūs įteikėte jam geriausią gimtadienio dovaną, kokią tik jis galėjo gauti“, – sakė ji, braukdama ašaras ir kartkartėmis darydama pauzes, kad susitvardytų.
Ji pridūrė, kad Ch. Kirkas, kuris naudojosi didžiulėmis auditorijomis „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“ tinkluose, kad pritrauktų paramą konservatyvioms pažiūroms, „tikriausiai būtų kandidatavęs į prezidentus“, jei nebūtų buvęs nužudytas.
22 metų Tyleris Robinsonas buvo apkaltintas Ch. Kirko nužudymu. Jam gresia mirties bausmė, jei bus pripažintas kaltu.