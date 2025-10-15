Italijos aukščiausiasis teismas neleido išduoti „Nord Stream“ byloje įtariamo ukrainiečio

Romos Aukščiausiasis kasacinis teismas netikėtai panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą. Dabar byla bus perduota kitam teismui, kuris priims naują sprendimą.
Įtariamasis – Serhijus K. – buvo sulaikytas Italijoje rugpjūčio pabaigoje, kai atostogavo su šeima. Vokietijos prokurorai kaltina 49-erių metų vyrą veikiant kartu su kitais asmenimis sukėlus sprogimą ir įvykdžius antikonstitucinį sabotažą.
Pasak ukrainiečio advokato Nicolos Canestrinio, aukščiausiasis teismas savo sprendimą pagrindė tuo, kad per teismo procesą po suėmimo buvo pažeistos įtariamojo teisės. Teismas nusprendė, kad dėl ekstradicijos prašymo vėl turi spręsti kitos sudėties teismas.
Serhijus K. laikomas griežto režimo kalėjime šiaurės Italijoje. Jo advokatas sakė, kad jis gali pateikti prašymą paleisti jį į laisvę.
Išpuolis prieš buvusį prestižinį Vokietijos ir Rusijos projektą 2022 m. rugsėjį sulaukė tarptautinio dėmesio.
Praėjus šešiems mėnesiams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, po kelių netoli Danijai priklausančios Bornholmo salos Baltijos jūroje nugriaudėjusių sprogimų nustojo veikti abu dujotiekiai. Vėliau trijuose iš keturių vamzdynų buvo aptikti keturi nuotėkiai.
Dujotiekiu „Nord Stream 1“ dujos į Vokietiją buvo tiekiamos tiesiai iš Rusijos. 2022 m. vasarį prasidėjus Rusijos invazijai „Nord Stream 2“ taip ir nepradėjo veikti.
Dėl kito įtariamojo ekstradicijos spręs Lenkijos teismas
Vokietijos tyrėjai mano, kad Serhijus K. vadovavo septynių įtariamųjų, tarp kurių buvo keturi narai, grupei.
Įtariama, kad grupė Vokietijoje išsinuomojo burinę jachtą „Andromeda“, kuria vėliau išplaukė į Baltijos jūrą.
Kitas įtariamasis, 46-erių metų Ukrainos pilietis Volodymyras Z., yra sulaikytas Lenkijoje. Manoma, kad jis buvo vienas iš narų.
Penktadienį Lenkijos teismas turi nuspręsti, ar jis gali būti išduotas Vokietijai, kur būtų teisiamas.