Izraelis trečiadienį vėl atidarys Rafacho perėjimo punktą

„JT, patvirtintos tarptautinės organizacijos, privatus sektorius ir šalys donorės (trečiadienį) į Gazos Ruožą išsiųs šešis šimtus sunkvežimių su humanitarine pagalba“, – teigiama KAN interneto svetainėje, nenurodant šaltinių.
JT ir pagalbos organizacijos ragina vėl atidaryti pagrindinį perėjimo punktą, nes Gazos Ruožas susiduria su niokojančia humanitarine krize po dvejus metus trukusio karo, kurį sukėlė „Hamas“ 2023 m. spalio 7-osios ataka.
Rugpjūčio pabaigoje Jungtinės Tautos paskelbė, kad Gazos Ruože siaučia badas, nors Izraelis šį teiginį atmetė.
Izraelio visuomeninis transliuotojas sakė, kad pietinės Rafacho perėjos atidarymas, dėl kurio nusprendė „politinis ešelonas“, vyksta po to, kai „Hamas“ antradienį vakare perdavė dar keturių įkaitų palaikus pagal penktadienį įsigaliojusį paliaubų susitarimą.
Pagal susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, „Hamas“ turėjo perduoti visus gyvus ir mirusius įkaitus per 72 valandas nuo paliaubų įsigaliojimo penktadienį.
Nors palestiniečių kovotojai laiku paleido visus 20 gyvų įkaitų, kuriuos laikė, iki antradienio vakaro jie Izraeliui perdavė tik aštuonių iš 28 Gazos Ruože esančių mirusių įkaitų palaikus.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras antradienį pagrasino nutraukti pagalbos tiekimą į Gazos Ruožą, jei „Hamas“ negrąžins teritorijoje tebelaikomų karių palaikų.
Pasak KAN, sprendimas vėl atidaryti Rafachą, kad per jį galėtų vykti pagalba, taip pat buvo priimtas po to, kai Izraelis buvo informuotas apie „Hamas“ ketinimą trečiadienį grąžinti dar keturis kūnus – šio žingsnio kovotojų grupuotė dar nepatvirtino.
