Paliaubos ar spąstai? Po fiasko fronte – netikėtas V. Putino žingsnis

Publikacijos autorius teigia, kad tarp Rusijos opozicijos atstovų vyrauja lūkesčiai, kad karas netrukus bus sustabdytas. Jų nuomone, vasaros Rusijos puolimas fronte buvo paskutinis lemiamas Kremliaus bandymas pasiekti strateginę pergalę. Jo nesėkmė gali priversti V. Putiną artimiausiu metu sutikti su paliaubomis.
Tai, kad Kremlius dėjo dideles viltis į vasaros puolimą, liudija ir paimtų į nelaisvę Rusijos karininkų žodžiai. Jie sako, kad puolimas turėjo būti „paskutinis postūmis“ link pergalės kare.
Autorius pažymi, kad V. Putinas tikėjosi išlaikyti karą su Ukraina „specialiosios karinės operacijos“ formatu, kuri vykdoma „ekspedicinėmis pajėgomis“ už Rusijos ribų ir neturi įtakos nei bendrai ekonomikos padėčiai, nei eilinių rusų kasdieniam gyvenimui. Tačiau situacija išslydo iš Kremliaus kontrolės ir toliau blogėja.
Jokio lūžio karo eigoje taip ir neįvyko. Rusija turi ribotas galimybes judėti į priekį, jos nuostoliai yra milžiniški, o apklausos pačioje Rusijoje rodo, kad kas trečias rusas vienaip ar kitaip smarkiai nukentėjo nuo karo.
Pastaraisiais mėnesiais prie to prisidėjo intensyvūs Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, o tai taip pat didina Kremliaus ekonomines ir socialines problemas.
„Nors dabartinis represijų lygis ir daugumos rusų paklusnumas daro revoliuciją labai mažai tikėtiną, Kremlius bijo net užslėpto nepasitenkinimo, jei gyventojai bus pernelyg staigiai įtraukti į karą, nespėję prisitaikyti prie pokyčių savo kasdieniame gyvenime“, – teigiama publikacijoje.
Kaip pažymi straipsnio autorius, problema V. Putinui tapo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pozicija. Jis taip ir netapo Kremliaus sąjungininku, bet pradėjo stiprinti paramą Ukrainos kariniams veiksmams.
Prieita iki to, kad D. Trumpas atvirai svarsto galimybę suteikti Ukrainai didelio nuotolio sparnuotas raketas, o tai buvo neįsivaizduojama J. Bideno administracijos laikais.
„Kartu paėmus, šie įvykiai rodo, kad senoji V. Putino veiksmų schema dabar yra nepatikima ir jai gresia pavojus būti perrašytai įvykių, kurių jis nekontroliuoja. Tai, kaip gerai pats V. Putinas supranta šiuos pokyčius, nulems jo tolesnius veiksmus. Klaidų galimybė dabar yra milžiniška ir netgi lemtinga režimui“, – apibendrina straipsnio autorius.
Parengta pagal „Unian“ inf.
Vladimiras PutinasRusijaUkraina
