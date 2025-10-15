Po D. Trumpo pareiškimų dėl „Tomahawk“ – spaudimas F. Merzui

Šis spaudimas jau lėmė tam tikrus diplomatinius pokyčius. Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį paskelbė, jog kalbėsis su D. Trumpu apie „bendrus žingsnius, kuriais taip pat siekiama padėti užbaigti karą Ukrainoje“.
„Šio strateginio manevro kulminacija bus aukščiausio lygio susitikimas Vašingtone. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį planuoja apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Kelionės tikslas – užsitikrinti svarbiausias gynybinių pajėgumų tiekimo priemones“, – rašoma straipsnyje.
Vienas iš „Kyiv Post“ šaltinių aiškino, kad V. Zelenskio vizitas į Jungtines Valstijas bus skirtas aptarti ir galimą Ukrainos vaidmenį JAV vidaus raketinės gynybos strategijoje.
„Šis ryšys yra D. Trumpo vizijos dėl „Aukso kupolo Amerikai“ raketinės gynybos iniciatyvos dalis – tai programa, skirta modernizuoti JAV gynybą nuo visų tipų oro grėsmių, įskaitant hipergarsines raketas, atsižvelgiant į augančius branduolinių priešininkų, tokių kaip Rusija, Kinija ir Šiaurės Korėja, keliamus pavojus“, – rašo leidinys.
Šaltiniai paaiškino, kad šiuo požiūriu sprendimas dėl „Tomahawk“ raketų susijęs ne tik su užsienio pagalba, „bet ir su Ukrainos karinės kovos integravimu į platesnę, į ateitį orientuotą Amerikos saugumo strategiją“.
Kaip paaiškino Amerikos analitinio centro „Saratoga Foundation“ prezidentas Glenas Howardas, diskusijos dėl „Tomahawk“ yra „apgalvota eskalacija, turinti kelis tikslus“, tarp kurių – ir siekis užkirsti kelią Rusijai tęsti karą.
„Manau, kad D. Trumpas naudojasi savo veiksmais Gazoje siekdamas agresyviai atgaivinti „maksimalaus spaudimo“ kampaniją prieš Rusiją. Tikėtina, kad jis netgi kviečia prezidentą V. Zelenskį viešai paskelbti apie „Tomahawk“ raketų perdavimą“, – teigė G. Howardas.
„Jei JAV suteiks Ukrainai „Tomahawk“ raketų, tai neabejotinai padidins spaudimą Vokietijai, kuri vis dar priešinasi „Taurus“ tiekimui“, – pridūrė ekspertas.
Jo nuomone, „šis žingsnis reikšmingai pakeičia strateginį peizažą, ypač kalbant apie Kerčės tiltą ir jo ateitį“.
Pagrindinis Vašingtono politikos pokyčio katalizatorius – auganti humanitarinė katastrofa Ukrainoje, kurią sukėlė masiniai Rusijos oro smūgiai, belaukiant žiemos sezono, teigė JAV nevyriausybinės organizacijos „Viltis Ukrainai“ vadovas Jurijus Boječka.
Jis pabrėžė šių smūgių žiaurumą, sakydamas, kad jie nėra atsitiktiniai, o „aiški, gerai apgalvota karinė strategija, kuria siekiama sukelti didelio masto humanitarinę katastrofą“.
„Atakos yra nukreiptos konkrečiai į elektrines, pastotes ir dujų infrastruktūrą. Tai siaubinga taktika, kuria siekiama atjungti šildymą ir elektros energiją milijonams šeimų visoje Ukrainoje – ypač didžiuosiuose miestuose, tokiuose kaip Kyjivas ir Odesa, kai tik pradeda kristi žiemos temperatūra“, – aiškino J. Boječka.
