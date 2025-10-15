Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sirijos prezidentas trečiadienį su oficialiu vizitu vyksta į Maskvą

2025 m. spalio 15 d. 08:10
Sirijos laikinasis prezidentas Ahmedas al Sharaa trečiadienį atvyks į Maskvą oficialaus vizito, kurio tikslas – pakeisti santykius su Rusija ir apsvarstyti naujo politinio ir ekonominio bendradarbiavimo galimybes, pranešė vyriausybės spaudos tarnyba Damaske.
Valstybinės naujienų agentūros SANA antradienį išplatintame pranešime sakoma, kad A. al Sharaa turėtų susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir aptarti regioninius bei tarptautinius įvykius, taip pat būdus stiprinti abiejų šalių bendradarbiavimą.
Vizito metu jis taip pat planuoja susitikti su Sirijos bendruomenės Rusijoje nariais, sakoma pranešime.
Ši kelionė yra pirmasis oficialus A. al Sharaa vizitas į Rusiją nuo tada, kai praėjusių metų gruodžio mėnesį jis pradėjo eiti prezidento pareigas, o prieš tai, vadovaudamas sukilėlių aljansui, nuvertė buvusį vadovą Basharą al Assadą.
Rusija buvo viena iš artimiausių šalies sąjungininkių valdant B. al Assadui. Buvęs prezidentas po nuvertimo pabėgo į Rusiją, kur jam ir jo šeimai buvo suteiktas prieglobstis.
Atėjęs į valdžią A. al-Sharaa siekia iš naujo apibrėžti Sirijos santykius su užsienio šalimis, įskaitant arabų.
Vizitas rengiamas po vasarį įvykusio abiejų prezidentų pokalbio telefonu, kurio metu V. Putinas dar kartą patvirtino Rusijos paramą Sirijos vienybei bei stabilumui ir išreiškė norą peržiūrėti su ankstesne vyriausybe pasirašytus susitarimus.
Pasak Sirijos šaltinių, šis vizitas gali atverti naują Sirijos ir Rusijos santykių etapą, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama atstatymui ir ekonomikos atgaivinimui.
 
